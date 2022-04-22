歐美高階對話重申台海和平重要性 外交部：已成共識

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（中央社記者黃雅詩台北22日電） 「歐美第三次中國議題高階對話」今天發表會後聲明，重申台海和平穩定重要性，外交部對此表達感謝，並強調維持台海和平與穩定已經是歐美等民主陣營國家主流共識。=歐盟對外事務部（EEAS）秘書長薩里尼諾（Stefano Sannino）與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）4月21日到22日在歐盟總部布魯塞爾舉行「歐美第三次中國議題高階對話」、第二次「高階印太諮商」及首次「高階安全與防衛對話」。

外交部晚間發布新聞稿指出，歐盟與美國雙方今天會後所發布的聯合聲明中再度強調台海和平穩定的重要性，支持兩岸爭端必須和平解決，反對任何片面破壞台海現狀的行為；歐、美同時對中國的「經濟脅迫」表達特別關切，重申堅定支持受脅迫國家的團結立場。

外交部指出，去年歐美峰會及「七大工業國集團」（G7）峰會多次表達對台海議題的高度關注後，今年再度重申對台海和平穩定的重視，凸顯維持台海和平穩定已經是歐美等民主陣營國家主流共識。對於歐美持續展現對台灣的堅定支持，同時高度關切中國以經濟手段遂行脅迫目的，外交部表示歡迎與誠摯感謝。

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外交部指出，在烏俄戰爭局勢緊張、威權國家公然挑戰國際秩序的歷史關鍵時刻，歐美民主夥伴持續關注台灣及印太區域的和平穩定，展現與台灣及理念相近夥伴的合作決心，共同維護以規則為基礎的國際安全秩序，堅定捍衛民主、自由及人權價值。

外交部強調，台灣作為印太地區負責任的民主成員，定將積極參與國際事務，全力與理念相近夥伴攜手強化全球民主陣營的韌性，維護台海及印太區域和平穩定，共同對抗威權體制的脅迫。（編輯：蘇龍麒）1110422