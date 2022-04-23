民進黨選對會24日開會 討論中雲苗3縣市長人選

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（中央社記者溫貴香台北23日電）民進黨選舉對策委員會24日將開會，討論台中市、雲林縣、苗栗縣等3縣市長人選，台中市方面，立法院副院長蔡其昌布局已久，但立委何欣純也爭取參選，雙方背後都有派系奧援，最後結果備受矚目。

為布局年底直轄市與縣市長選舉，民進黨通過2022年選舉對策委員會（選對會）與協調工作小組，針對6都布局，已完成高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲競選連任的徵召。

台中市長人選部分，前交通部長林佳龍日前透露有在準備台北市，不會爭取回鍋參選台中市，此表態讓中市呈現蔡其昌、何欣純兩強鼎立局面；民進黨主席蔡英文已於本週二至週四，分別與蔡其昌、何欣純、林佳龍在官邸會面展開個別徵詢，台中市長人選布局方向大致底定。

民進黨人士晚間受訪表示，明天上午選對會開會，另一重點為雲林縣長人選是由立委蘇治芬、抑或立委劉建國出戰。

蘇治芬此前被問到是否再戰雲林縣長時表示，有建議黨中央要徵召一位讓雲林有希望的人選，「但絕對不是我」；劉建國曾在臉書指出，縣長人選交由黨中央徵召推派，一旦人選確定，他定當全力支持、全力以赴。對此，黨內人士認為，徵召劉建國參選雲林縣長呼聲高。

另外，有關苗栗縣長選舉，時代力量立委邱顯智日前拋出，民進黨在苗栗沒有贏過，看要不要整合讓時代力量苗栗縣議員宋國鼎參選苗栗縣長。

不過，民進黨人士表示，民進黨從未執政過的苗栗縣屬超艱困選區，國民黨籍的苗栗縣長徐耀昌任期將屆滿，已在地方備戰許久的行政院顧問徐定禎可望獲得徵召。

選對會9人小組，由黨主席蔡英文擔任召集人，其他成員包括，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、林佳龍、前民進黨秘書長洪耀福、現任黨秘書長林錫耀。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110423