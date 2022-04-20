備戰縣市長選舉？林佳龍表態：只有台北準備中

（中央社記者葉素萍、余曉涵台北20日電）年底縣市長選舉布局，牽動民進黨內派系競爭，無任所大使林佳龍今天首度明確表態「只有台北我有在準備」、「台北市準備中」；但他也說，「成功一定有我，成功不必在我」，若有人比他適合，他也會全力支持。

林佳龍今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪。

林佳龍說，就六都來講，「只有台北我有在準備」、「台北市準備中」，不過，他也說，「成功一定有我，成功不必在我」，如果有比他更適合的人，是台北市民要的市長，如果未來提名的人能夠展現是為台北市發展挺身而出，這個人比他適合，他也會全力支持。

對於國民黨可能派出的台北市長人選、立委蔣萬安，林佳龍認為，蔣萬安相較於過去國民黨人選，不是這麼強，要做一個首都的市長，蔣萬安還有很多要被檢驗，從政的經驗與表現，蔣萬安要達到馬英九當時的重量，還是有段距離。

民進黨台中市長部分，目前有前台中市交通局長王義川、立委何欣純表態爭取。

林佳龍今天出席「觀光首都 台北世界好」論壇，會前接受媒體聯訪時說，何欣純過去在地服務及許多議員要參選時都有陪同，也是大家認為很有力量的母雞，可以超越派系，來協助參選議員，事實上她也等了很久，發現黨內沒有太多人表態，才願意表態參選，對此他相當肯定。

林佳龍指出，何欣純各方面條件很好，也是全國立委選舉得票最高的委員，問政表現良好，從選賢與能的角度來看，她自己也有說明，外界也有看見。

林佳龍說，王義川也是很優秀的人才，在這次中二立委補選也立下戰功，更是檢驗台中市長盧秀燕及市府團隊相當好的人才。

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至於立法院副院長蔡其昌，林佳龍則說尊重他沒有明確表態，他相信蔡其昌是優秀人才，會傾聽民意，如果可以明確表達爭取提名之意，會帶來支持者更大熱情，至於要不要辭副院長，是蔡其昌個人判斷決定，他予以尊重，這也涉及徵召時，黨主席跟選對會會加以了解。

林佳龍呼籲，民進黨立委蔡其昌要像王義川、何欣純一樣敢表態，說自己就是要為台中市民服務，要有強烈的當仁不讓，而不是等到別人徵召。（編輯：趙蔚蘭）1110420