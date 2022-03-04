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林佳龍：台北市長人選須從市民角度尋找

2022/3/4 10:25
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（中央社記者賴于榛台北4日電）交通部前部長林佳龍被關注是否有意願參與台北市長選戰，他今天表示，台北需要怎麼樣的市長，須從市民角度來尋找，他身為選對會成員且從小在台北長大，將一起來找人。

林佳龍今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，被問及年底選戰議題，他說在台中市已經選過、做過，若有其他適合人選，將把機會讓給後面排隊的人，他會像挺民進黨立委林靜儀一樣幫忙，「成功不必在我，成功一定有我」。

林佳龍也說，目前民進黨台中在地立委包含立法院副院長蔡其昌、何欣純、張廖萬堅以及莊競程其實都具備參選條件，對上台中市長盧秀燕各有優勢、劣勢，就看如何展現破釜沉舟的決心感動民眾，如有些人認為是否要請辭立委等等，大家都在等。

新北市選戰部分，林佳龍則認為，應該要優先評估在地立委，給年輕人機會，且新北市長侯友宜也非傳統政治人物，競爭者可能得是非典型，例如初生之犢、年輕人或是擁有其他另外的形象。

至於對參選台北市長選戰的態度，林佳龍則說台北需要怎麼樣的市長，須從市民而非政黨輸贏的角度來尋找，他身為選對會成員，且從小在台北長大，將一起來找人。

他也說，民進黨必須反省，為何24年來在台北市沒有提出適合人選，或是人選無法被市民支持，這不能只推說基本盤藍大綠小，而是有沒有盡力替市民找到心中的好人選。

林佳龍表示，現在很多人覺得，以前曾經支持誰，現在好像有被騙的感覺，因此民進黨要回到市民角度去思考市長人選提名，而非政黨輸贏。（編輯：翟思嘉）1110304

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