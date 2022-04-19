立委何欣純宣布參選台中市長 爭取民進黨徵召

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立委何欣純（圖）19日舉行記者會宣布爭取民進黨台中市長選舉徵召提名；她表示，尊重黨主席蔡英文徵召權，但近來各界力挺、鼓勵的聲浪不斷，因此當仁不讓，有決心拚、有決心贏，希望爭取徵召參選。中央社記者蘇木春攝 111年4月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中19日電）民進黨立委何欣純今天召開記者會宣布爭取民進黨台中市長選舉徵召提名，她表示，有決心拚、有決心贏，只有台中要更好的理念，召開記者會希望讓黨主席蔡英文聽到她的想法。

何欣純今天在多名總統府資政、國策顧問及市議員陪同下召開記者會，宣布爭取市長徵召提名。她強調，尊重黨主席蔡英文徵召權，但近來各界力挺、鼓勵的聲浪不斷，因此當仁不讓，有決心拚、有決心贏，希望爭取徵召參選。

何欣純接受媒體聯訪時表示，現在看到台中有空污、治安與高房價的問題，這些都需要有能力的人來解決，現在的市長盧秀燕，不是年輕人所期待的。另外，台中市民需要捷運藍線，應該趕快來動工，而不是一拖再拖，不知道什麼時候才能動工。

媒體詢問，與市長熱門人選之一的立法院副院長蔡其昌相較，何欣純是否更為積極表態。何欣純說，因為最近基層都很焦慮，市長人選遲未決定，已經拖延選舉的時程，甚至未來選戰不確定的因素會越來越多，要趕快向市民報告，民進黨要麼做、要怎麼贏。

至於與蔡其昌相較有什麼優勢，何欣純表示，她是女性同時也是2個孩子的母親，盧秀盧號稱媽媽市長，在女性的這個部分，她也是不遑多讓，而且可以比盧秀燕做得更多更好，「我們要的不只是表面的媽媽市長，而是有能力治理城市」，讓人民安心安全的市長。

何欣純表示，她有決心要拚，有決心要贏，她是土生土長的台中人，在這裡有20年基層的經驗，只有台中要更好的理念，因此召開記者會，希望讓黨主席蔡英文聽到她的想法。

媒體提問，是否有得到前台中市長林佳龍的支持，何欣純說，不管從今天出席記者會的總統府資政、國策顧問及市議員，她都有一一拜訪，若無法碰面也會用電話請益，她希望得到大家的支持，因為這樣台中才能贏。

至於是否有跟參選人、前台中市交通局長王義川討論，何欣純說，之前在一個輔選的行程有跟對方同台，她跟王義川都是「6年級生」，都希望黨主席蔡英文徵召6年級生，大家互相鼓勵，因為越多人才願意為台中服務，或為民進黨而戰，都是好事。

蔡其昌今天透過幕僚表示，台中市長徵召的人選很快就會出來，全黨也會團結一心贏得勝利。蔡其昌也強調，若民進黨徵召他參選，他會全力以赴，如果徵召其他同志，也會全力輔選，贏回台中。（編輯：李錫璋）1110419

民進黨立委何欣純19日在多名總統府資政、國策顧問及市議員陪同下舉行記者會，宣布爭取民進黨台中市長選舉徵召提名。中央社記者蘇木春攝 111年4月19日