林佳龍子弟兵王義川爭取黨內徵召 參選台中市長

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）前台中市交通局長王義川今天宣布爭取黨內徵召，參選台中市長。他說，台中3年來發展停滯，市長盧秀燕所做事情充滿爭議，他列土地、交通等爭議，說需要新市長用五大正義來解決。

年底縣市長選舉，民進黨台中市人選未確定，立法院副院長蔡其昌、立委何欣純以及前交通部長林佳龍呼聲高。而林佳龍的子弟兵王義川則今天宣布爭取黨內徵召名額，參選台中市長。

王義川接受媒體電訪時表示，自己曾任台中市交通局長，有過執政的經驗，知道台中市可發展的程度，而台中市3年多來發展停滯，盧秀燕所做的事充滿爭議，讓他看不下去而決定參選。

他列出土地、交通、環境、治安、經濟五大爭議，需要有新的市長，用五大正義來解決。王義川表示，自認充滿戰鬥力，可以打敗盧秀燕，已準備好25份考卷來迎戰。

民進黨六都首長參選人選採黨內徵召，王義川表示，目前沒有黨內同志要競爭，他的對手只有盧秀燕，他有告知林佳龍參選一事，林佳龍很支持並表示「要換年輕人上場」。

何欣純接受媒體電訪指出，王義川是民進黨的好人才，黨員有表態的自由、權利，但因六都首長採徵召，希望黨內趕快啟動地方徵詢過程，儘快決定人選，讓母雞產生，只要主席決定的人選，都一定能贏。

立法院副院長蔡其昌辦公室發言人翁杰表示，民進黨是採徵召制度，黨主席蔡英文會徵召最有勝算的人選。蔡其昌過去已經數度說過，只要黨需要徵召他參選，他絕對是戰到底，而且有信心會贏。任何一位黨員同志有意參選都可表達他的意見與想法，給予尊重與祝福。（編輯：卞金峰）1110323