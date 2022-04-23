多年戰友黃先柱辭世 賴清德忍悲趕回台南見最後一面

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北23日電）總統府國策顧問黃先柱今天辭世，享壽71歲，身為多年摯友的副總統賴清德下午取消行程趕回台南見最後一面。副總統晚間在臉書表示，曾說好白髮蒼蒼後爬山泡茶、笑談古今，已無法實現，「謝謝您，柱仙，一路好走」。

黃先柱人稱「柱仙」，曾任民進黨台南市黨部主委，長期奉獻本土運動，屬新潮流系元老之一，輔選民進黨選舉屢獲戰功；他與賴清德早在替黨外助選時就相識，後協助賴清德一路征戰國大代表、立委與台南市長等選戰，兩人有著多年深厚革命情感。

賴副總統今天下午原定出席「千里步道榮譽步道師頒獎典禮」，但因故取消，後證實是黃先柱病情加劇，副總統上午專程趕回台南見這位數十年戰友、摯友最後一面。

賴副總統晚間在臉書以「柱仙好走」為題指出，黃先柱是民進黨創黨黨員，一生都在為民主奮鬥；提攜後進的溫暖、寧折不屈的個性，鮮明的刻印在大家心裡，一生有機會能結交這樣的摯友，面對逆風淋雨、並肩衝難過關，「是我萬分的榮幸」。

副總統說，曾說好在白髮蒼蒼之後，爬山泡茶、笑談古今，如今已無法實現。「如今您無病無痛，天上做仙，也請繼續看顧、守護台灣。謝謝您，柱仙，一路好走」。

民進黨晚間透過媒體群組表示，黃先柱自年輕時即積極參與民主政治事務，從黨外時期到民進黨成立，歷經在野與執政階段，除擔任過民進黨台南市黨部主委、評召、民進黨中執委，以及台南縣、市政府首長機要職務外，更是地方大小選戰永遠的執行總幹事，總是可以看到他獻身選戰，盡心盡力完成任務的身影。

民進黨說，黃先柱不忘提攜年輕後進，民進黨在台南地區能獲得民眾的支持與經營成果，黃先柱功不可沒；且其一生為台灣民主貢獻己力，提攜後進的無私精神，實為民進黨的模範。

對於黃先柱因病逝世，民進黨指出，聽聞消息後深感不捨，更是黨的損失，除向家屬表達哀悼與慰問，並將全力協助處理相關事宜。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110423