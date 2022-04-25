減少戰機起降受損 空軍租用跑道異物清除器立功

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北25日電）空軍為防範戰機起降時發動機吸入跑道異物受損，自109年起租賃跑道異物清除器在4處機場驗證，去年的數據顯示，全年共減少15件輪胎硬傷、每日減少198名人力派遣、每月清除跑道異物增加549公斤。

空軍在國防部送抵立法院最新一份預算解凍報告書中提到，空軍現有11處機場，均採「異物清掃車」並輔以人力清除跑道異物；自民國109年迄今，空軍持續與民航局採租賃方式共同驗證「異物清除器」成效，目前在台南、台中、台東及澎湖4處機場操作，希望能降低異物造成飛機損傷機率，提升軍民航機飛行安全。

空軍表示，異物清除器在平時訓練期能與清掃車並用；作戰或緊急狀況，清除器可執行大面積快速清除，確保前線作戰任務無虞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

異物清除器運作採車輛拖行方式實施，可清除跑道上的鐵片、膠圈、石礫等異物；能以時速35公里，完成7公尺以上清掃寬度，快速清掃跑道，且不具動力型組件，降低人力維護管理負荷。

空軍統計，去年使用跑道異物清除器共減少15件輪胎硬傷，每日清晨減少派遣198人次，每月清除跑道異物增加549公斤，大幅減少輪胎硬傷次數，並有效提升人力管理。（編輯：郭無患）1110425