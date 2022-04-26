遭質疑帶職參選 蔡其昌：聽各界意見綜合考量

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民進黨選對會24日建議徵召立法院副院長蔡其昌（圖）參選台中市長，外界質疑他將帶職參選。蔡其昌26日在立法院接受媒體聯訪表示，帶職參選是每個候選人要共同面對的問題，他會傾聽各界意見，綜合考量，再跟外界宣布。中央社記者王飛華攝 111年4月26日

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（中央社記者王揚宇台北26日電）民進黨選對會24日建議徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，外界質疑他將帶職參選。蔡其昌今天說，帶職參選是每個候選人要共同面對的問題，他會傾聽各界意見，綜合考量，再跟外界宣布。

民主進步黨選對會24日一致同意，建議徵召蔡其昌為台中市長參選人，後續將提交中執會進行徵召提名作業。

蔡其昌今天在立法院接受媒體聯訪，再度被問到是否帶職參選等議題，他說，要不要帶職參選，每個候選人都有其考量，而且不只有他一個人，幾乎全台灣朝野各政黨的候選人都是帶職參選，而且立委是最多的。

蔡其昌舉例，看到新聞，國民黨立委許淑華要選南投縣長，但她說不辭立委，或是台灣民眾黨立委賴香伶要選桃園市長，好像也說不會辭立委，他們都有各自考慮。

蔡其昌指出，尊重每一個人的看法，要不要辭或是什麼時間辭，都有他們的考量與選戰整體策略與節奏的思考；對他來說，他會整合各界意見，包括黨內聲音、台中地方的聲音，以及傾聽選民的看法等，等他把這些意見都處理好，再來整體做評估。

蔡其昌說，他個人其實不會有什麼特別的眷戀，該怎麼做就怎麼做，會做綜合考量。

蔡其昌提到，等中執會正式完成徵召程序，他就會拜會前台中市長林佳龍及台中黨籍立委，討論市政、選戰規劃，時間可能是28日、29日；此外，他很有信心，在不會太長的時間，民調就會非常接近（台中市長盧秀燕），因為大家現在參考的民調都是民進黨還沒有產生人選的民調，等民進黨整隊完成，就會團結一致。

媒體詢問，如何整合台中的正國會民代；蔡其昌說，他跟台中正國會的市議員都非常要好，這從頭到尾都不是一個問題，就算沒有被徵召，他也跟台中多數的跨派系議員感情非常好。

蔡其昌說，他如果只靠某一個派系，是不可能當立法院副院長，他能夠整合這個黨、整合台中整個團隊。（編輯：謝佳珍）1110426