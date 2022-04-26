國台辦稱舊金山合約無效 外交部﹔謬論謊言

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）立法院長游錫堃日前引用「舊金山和約」證明台灣非屬中國管轄，中國國台辦則稱「舊金山合約」無效。外交部今天重申，中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑，對於中國國台辦的謬論謊言，外交部予以嚴厲譴責。

游錫堃23日出席國史館活動時表示，1951年9月8日簽訂的「舊金山和約」非常重要，證明台灣與中國沒有瓜葛。中國國台辦發言人馬曉光24日在記者會回應稱，舊金山和約由於沒有中華人民共和國參加，中國政府認為是非法無效的。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安針對國台辦言論反駁指出，中華民國台灣在14個友邦設有大使館，在全球共70多國設有110個駐外館處，台灣戰略地位重要，在全球供應鏈、抵抗威權政體擴張等方面，都扮演不可或缺的角色。

歐江安表示，中華民國台灣的前途，是由台灣2350萬人民共同決定，維持民主體制與自由的生活方式，是全體台灣人民的共識，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是長久的客觀事實，更是國際公認的現狀。無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變兩岸互不隸屬的事實。

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歐江安指出，中國共產黨政府持續對外宣稱擁有台灣主權，企圖消滅中華民國的存在；但事實上中華人民共和國卻沒有一天統治過台灣。只有民選的台灣政府，才有資格在國際間代表台灣人民。台灣的國際法地位早已確立，不容中共插手置喙，干涉台灣的涉外事務。對於中國國台辦的謬論謊言，外交部予以嚴厲譴責。

外交部嚴正重申，台灣與中華人民共和國互不隸屬，主權不容侵犯併吞。台灣不主動挑釁，但面對來自中國的打壓也絕不屈服。中華民國政府將持續堅定捍衛領土主權完整與國家安全，維持台海及印太地區的和平穩定。外交部將持續捍衛國家主權、維護人民尊嚴、爭取最大國家利益，以及提升台灣國際地位。（編輯：黃國倫）1110426