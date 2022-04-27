美海軍驅逐艦航經台灣海峽 國防部：全程掌握

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（中央社記者游凱翔台北27日電）國防部今天表示，1艘美海軍驅逐艦由南向北航經台灣海峽，國軍全程掌握周邊海空域動態，狀況均正常；美軍也表示，勃克級驅逐艦桑普森號26日通過台灣海峽，此為符合國際法在國際水域的例行航行。

國防部上午發布新聞稿表示，一艘美海軍驅逐艦由南向北航經台灣海峽，通過台海期間，國軍均全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況正常。

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美國海軍第七艦隊指出，勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號（USS Sampson，DDG 102）26日通過台灣海峽，此為符合國際法在國際水域的例行航行，展現美國對自由開放印太地區的承諾。

桑普森號是美海軍尼米茲級（Nimitz-class）航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln ，CVN 72）航艦打擊群的一員，林肯號航艦打擊群18日曾與日本海上自衛隊在菲律賓海和東海進行聯合演訓。（編輯：郭無患）1110427