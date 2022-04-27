更多編輯台推薦新聞：
圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡
生活

圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

美海軍驅逐艦航經台灣海峽 國防部：全程掌握

2022/4/27 10:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北27日電）國防部今天表示，1艘美海軍驅逐艦由南向北航經台灣海峽，國軍全程掌握周邊海空域動態，狀況均正常；美軍也表示，勃克級驅逐艦桑普森號26日通過台灣海峽，此為符合國際法在國際水域的例行航行。

國防部上午發布新聞稿表示，一艘美海軍驅逐艦由南向北航經台灣海峽，通過台海期間，國軍均全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況正常。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國海軍第七艦隊指出，勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號（USS Sampson，DDG 102）26日通過台灣海峽，此為符合國際法在國際水域的例行航行，展現美國對自由開放印太地區的承諾。

桑普森號是美海軍尼米茲級（Nimitz-class）航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln ，CVN 72）航艦打擊群的一員，林肯號航艦打擊群18日曾與日本海上自衛隊在菲律賓海和東海進行聯合演訓。（編輯：郭無患）1110427

延伸閱讀
美驅逐艦通過台灣海峽 共軍：公開炒作挑釁行徑
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載