出境移籍能否投不分區立委 內政部：可討論

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（中央社記者王承中台北27日電）部分旅外民眾受疫情影響無法返台，依法出境2年遭遷出戶籍。國民黨立委李德維今天質疑，戶籍被遷出者可以投總統大選，為何不能投不分區立委。內政部次長花敬群表示，這議題確實可以討論，再檢討。

近兩年由於受疫情影響，許多海外民眾有家歸不得，依現行戶籍法規定，超過2年未入境，戶籍需強制遷出，至少已有近20萬人被遷出戶籍。對此，朝野立委紛紛提出戶籍法修法草案，增訂因天災、疫情等因素無法入境，可不適用現行規定，或是延長採計年限。

立法院內政委員會今天審查戶籍法部分條文修正草案，列席備詢的內政部次長陳宗彥報告時指出，戶籍登記目的是為明確個人相關戶籍狀態，若已出境未有在國內居住的事實，自應辦理遷出國外登記。只要持護照或入國證明文件回國後，即可由本人、戶長或委託第三人辦理遷入登記。

陳宗彥表示，戶籍遷出國外的民眾仍具有總統、副總統選舉權，至於地方公職人員選舉，核心為「在地居民參與政治」，自然應在地設籍一段時間，已瞭解地方事務，始能選賢與能。而有關健保、國保資格，國民年金及勞保老年給付、所得稅、地價稅等，各機關均已提出寬緩措施，權益不受影響。

針對立委提案，陳宗彥指出，各種天災或不可抗力等態樣不盡相同，且「入境顯有困難」為不確定法律慨念，認定標準不一，造成戶政事務所執行上的困難與爭議，易遭民眾質疑，引發民怨，也嚴重影響戶籍制度的安定性。

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李德維指出，他同意人在國外而戶籍被遷出者基於沒有在地參與，所以不能投區域立委，但戶籍被遷出者可以投總統大選，卻為何不能投不分區立委，這很奇怪。

接替陳宗彥與會的花敬群則表示，在國外而戶籍被遷出者依規定，可以投總統大選，而在不分區立委這一塊，確實是可以討論的議題，可能過去在討論時並未思考到這麼細節，這部分可以再檢討。（編輯：張均懋）1110427