綠委：非典型勞動者近百萬 盼法制化保障跟上腳步

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（中央社記者王揚宇台北29日電）五一勞動節將屆，民進黨立委范雲今天與民間團體召開記者會指出，台灣目前的非典型勞動者，至少有近百萬人，相關法制化保障必須跟上腳步，也應加速完成最低工資法的立法等。

范雲今天與全國外送產業工會理事長陳昱安、台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋等人在立法院召開「非典勞動人數攀升，法制化保障要跟上腳步」記者會，提出上述主張。

范雲說，非典型勞動者的困境，大致可分為幾種情形，包括因勞動身分有別於傳統受僱勞工，而受到差別待遇；社會保險保障不足；職場不安全，不論是職業傷害或是職場性騷擾都缺乏保護。

范雲指出，非典型勞動者其實比一般人想像的還要多，台灣目前至少有近百萬人，而現行的勞動法制和社會保障體系，難以完整涵蓋非典型勞動者，使得他們缺乏就業保障，容易在社會變動下成為首當其衝的犧牲者。

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陳昱安表示，美食外送服務產業存在諸多不平等，現行法令無法解決，包括平台業者長期聲稱外送員是承攬制，把多數營運成本、風險甩鍋給外送員承擔，外送員也沒有薪資保障與相關社會保障。要解決這些問題，應設計一套通盤可用的外送行業專用法規。

楊書瑋指出，總統蔡英文在2016年競選時承諾「立法保障非典型勞工」，然而至今仍不見派遣專法，及部份工時勞工保護法；為了進一步消除部分工時勞工面臨的低薪勞動風險，應加速完成最低工資法的立法。（編輯：翟思嘉）1110429