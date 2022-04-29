更多編輯台推薦新聞：
報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理
生活

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》快篩實名制上路 本土28日確診破萬2例死亡皆未打疫苗

防疫整理包》快篩實名制上路 本土28日確診破萬2例死亡皆未打疫苗

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉3/147

民進黨北市議員中正萬華初選民調 2現任2新人勝出

2022/4/29 12:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北29日電）地方選舉年底登場，民進黨今天公布台北市議員第5選區（中正、萬華）初選民調結果，2名現任議員劉耀仁、吳沛憶與新人邵維倫、洪婉臻過關。

民進黨日前規劃2022年直轄市議員初選民調時程，台北市部分從25日至5月1日，北市第5選區（中正、萬華）民調結果今天出爐。

民進黨北市議員第5選區初選民調共6人參加，包含2名現任議員、4名新人，新人部分有接棒新潮流市議員周威佑的邵維倫、立法院院長游錫堃栽培前主播的洪婉臻、湧言會系統的康家瑋、民進黨前主席卓榮泰及前秘書長羅文嘉力推的謝孟羽。

民進黨規劃台北市第5選區，共提名4席議員，民調成績為劉耀仁0.2485、吳沛憶0.2031、邵維倫0.1769、洪婉臻0.1658、康家瑋0.1031、謝孟羽0.1026。

民調結果顯示，現任議員劉耀仁、吳沛憶，新人邵維倫及洪婉臻過關，康家瑋、謝孟羽落榜。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。（編輯：李錫璋）1110429

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀