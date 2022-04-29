民進黨北市議員中正萬華初選民調 2現任2新人勝出
2022/4/29 12:23
（中央社記者劉建邦台北29日電）地方選舉年底登場，民進黨今天公布台北市議員第5選區（中正、萬華）初選民調結果，2名現任議員劉耀仁、吳沛憶與新人邵維倫、洪婉臻過關。
民進黨日前規劃2022年直轄市議員初選民調時程，台北市部分從25日至5月1日，北市第5選區（中正、萬華）民調結果今天出爐。
民進黨北市議員第5選區初選民調共6人參加，包含2名現任議員、4名新人，新人部分有接棒新潮流市議員周威佑的邵維倫、立法院院長游錫堃栽培前主播的洪婉臻、湧言會系統的康家瑋、民進黨前主席卓榮泰及前秘書長羅文嘉力推的謝孟羽。
民進黨規劃台北市第5選區，共提名4席議員，民調成績為劉耀仁0.2485、吳沛憶0.2031、邵維倫0.1769、洪婉臻0.1658、康家瑋0.1031、謝孟羽0.1026。
民調結果顯示，現任議員劉耀仁、吳沛憶，新人邵維倫及洪婉臻過關，康家瑋、謝孟羽落榜。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。（編輯：李錫璋）1110429
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