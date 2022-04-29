外交部：中共呼應台灣特定媒體不實報導 遺憾譴責

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（中央社記者游凱翔台北29日電）外交部指出，中國共產黨極權政府昨天呼應聯合報的不實報導，宣稱美國聯邦參議員葛瑞姆率團訪台，是為強力推銷波音787客機，對於如此荒謬評論及媒體不實報導，外交部深感遺憾，並予以譴責。

外交部上午在官方網站「最新消息」專區指出，針對中國外交部刻意醜化美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率團訪台，且台灣特定媒體配合扭曲報導，外交部必須嚴正澄清。

外交部表示，中國共產黨極權政府的外交部昨天隔海呼應聯合報不實報導，宣稱葛瑞姆率團訪台，是為強力推銷波音787客機，且在台灣發行的聯合報近日來也配合中國共產黨極權政府的論調，持續以扭曲及偏狹方式進行報導與評論。

外交部對中國共產黨極權政府荒謬評論及聯合報的不實報導深感遺憾，並予以譴責。

外交部強調，中方藉機貶抑美國會議員對台灣的支持，意圖分化台美關係，只會引起台灣人民對中國共產黨極權政府更深的反感；而聯合報持續惡意解讀美國友人對台灣的支持，不斷醜化力挺台灣的美國重量級聯邦參議員，民眾自有公評。

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外交部說明，中國共產黨極權政府把民主國家間基於共同價值、地緣安全、產業發展利益的相互支持與合作，刻意戴上「交易」、「買賣」帽子，這是威權國家製造認知假象的典型操作手法，中國共產黨極權政府外交部上述的說法，也正說明了一切。

外交部強調，對於聯合報今天持續配合中國共產黨極權政府的宣傳基調，刊登誤導視聽的扭曲報導及偏狹評論，外交部感到高度遺憾。外交部呼籲，特定媒體應回歸媒體專業，為民眾提供正確資訊，也同時提醒民眾勿輕信不實訊息，隨時高度警覺中國共產黨極權政府假借在地協力者在台灣發動的認知作戰。（編輯：蘇志宗）1110429