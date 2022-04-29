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2022九合一選舉
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2022九合一選舉2/147

民進黨北市議員大安文山初選民調 趙怡翔過關

2022/4/29 12:55
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（中央社記者劉建邦台北29日電）地方選舉年底登場，民進黨今天公布台北市議員第6選區（大安、文山）初選民調結果，2名現任議員簡舒培、王閔生與新人「口譯哥」趙怡翔、陳聖文、詹晉鑒過關，陳唐博未上榜。

民進黨日前規劃2022年直轄市議員初選民調時程，台北市部分從4月25日至5月1日，北市第6選區（大安、文山）民調結果今天出爐。

民進黨北市議員第6選區初選民調共6人參加，因現任議員阮昭雄宣布不連任，包含2名現任議員及4名新人，新人部分有接棒湧言會系統阮昭雄的「口譯哥」趙怡翔、英系陳聖文、正國會系統詹晉鑒、綠色友誼連線陳唐博。

民進黨規劃台北市第6選區，提名5席議員，民調成績為簡舒培0.2823、趙怡翔0.2353、王閔生0.1862、陳聖文0.1660、詹晉鑒0.0982、陳唐博0.0321。

民調結果顯示，現任議員簡舒培、王閔生，新人趙怡翔、陳聖文、詹晉鑒，共5人過關，陳唐博落榜。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。（編輯：李錫璋）1110429

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