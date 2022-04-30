柯建銘：促轉條例下週啟動協商 5月底前完成修法

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（中央社記者溫貴香台北30日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，促轉會將於5月底結束任務，行政院送到立法院的促轉條例修正草案將於下週啟動協商，拚5月底前（本會期結束）完成修法，至少包括攸關業務承接的部分一定會完成。

促進轉型正義委員會（簡稱促轉會）將於5月底任期屆滿，各項任務將移交部會接續推動落實，促轉會今天在喜來登飯店舉行「真相.傷痕.記憶」促轉會任務成果發表會，柯建銘等人應邀出席。

柯建銘下午接受中央社記者訪問表示，促轉會5月底結束任務，是另一個階段的開始，未來促進轉型正義的工作將移轉到內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6大部會承接，轉型正義工作不可能中斷、停止。

他表示，轉型正義工作分為司法不法、行政不法，司法不法部分已經解決，行政不法還有1萬多個案子，包括加害者的識別、真相、究責等到目前都還沒處理，涉及人數太多、困難度高，加上台灣推動轉型正義一開始沒有人事除垢，連真相都沒有查清楚。

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柯建銘說，轉型正義走到這個階段，對於責任追究，至少應該提出國家體制面的加害者、發動者，把過去威權黨國體制、加害者集體犯罪行為勾勒清楚，包括校園教官、職業學生等等布建系統，讓現在的人能清楚了解。

行政院會2月通過「促進轉型正義條例」第11條之1、第11條之2修正草案，送請立法院審議。修法明定由行政院設置「推動轉型正義會報」，並由行政院長擔任召集人，同時增訂促轉會解散後，由各有關部會承接應辦理的轉型正義事項，此外，行政院也將規劃設置「人權及轉型正義處」，持續推動國家人權與轉型正義的政策。（編輯：黃瑞弘）1110430