中正紀念堂轉型 4團隊拋明日公園意象

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（中央社記者葉素萍台北1日電）對於中正紀念堂園區轉型，促轉會在松山文創園區舉辦「我們的明日公園」設計展，今天邀請4組設計團隊分享方案；有團隊在堂體位置設立威權博物館與台灣非營利組織總部，也有團隊改變銅像擺設方式，變成反省的公共空間。

促轉會為激盪社會對話，在松山文創園區南向製菸工廠舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」，展期至5月2日，現場展出4組由民間團隊繪製的中正紀念堂轉型設計圖，盼反省威權過往的同時，也能讓中正紀念堂轉型為更友善的公園。

促轉會今天舉辦論壇，邀請尺度設計有限公司、都市里人規劃設計有限公司、孫啟榕建築師事務所、共感地景創作有限公司等4組設計團隊，分享方案構想。

尺度設計有限公司以「羞愧的良心」為主軸，提出中正紀念堂3個反省，包括軸線的反省、空間尺度的反省、對未來的反省，透過重構園區格局與動線、種植大面積的植被森林、改變銅像擺設方式，以及展廳與研究機構的設立，讓中正紀念堂園區成為帶來反省的公共空間。

這項方案保留了蔣中正銅像，尺度設計有限公司主持人高百慶說，保留銅像是因為，有些疤痕要留下來，「疤痕若不見，很容易忘記之前發生什麼事」。

高百慶說，留下銅像但移到角落，堂體內部改為黑暗，布置許多光點，暗喻受難者人數，民眾進入後會感受到當年威權體制帶來的壓迫。

都市里人規劃設計提出的「YOUTHTOPIA.TW 放膽青年 X 青春築夢村落」，把轉型焦點放在年輕世代的空間需求，將園區切成多個區塊，打造創音工作坊、世界公民屋等設施，讓中正紀念堂園區成為青年的未來生活學院。

孫啟榕建築師事務所則以「威權的凝視與主體的自覺」為主題，提出在堂體位置設立威權博物館與台灣非營利組織總部，打開園區與堂體四周所有圍牆，讓人民能夠從四面八方進入這座公園，將中正紀念堂園區回歸為社會與人民的都市空間。

建築師孫啟榕說，移除銅像代表擺脫威權崇拜，銅像移除後，將以一張隨處可見的椅子作取代，任何人都可以坐在蔣公銅像原本的位子上，重新看見總統府與周邊。

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共感地景創作提出「『相遇』群帶聚落 連結天空、地面與歷史的文化表面」構想，在園區置入多座「山」的造景，並引入兒童遊戲場、食農教育場等設施；破除原本的單一軸線，再創造不同尺度的空間關係，讓中正紀念堂園區成為各種可能性「相遇」的群帶聚落。

促轉會代理主委葉虹靈指出，大家要共同思考，是否要在民主台灣首都黃金地段有紀念單一威權者的空間資源配置，首都空間核心區域是否要發展出不一樣的可能，促轉會邀請全民思考想要什麼樣的明日公園；她說，雖然促轉會任期將屆，但討論不會結束，文化部後續將辦理更大規模討論。（編輯：蘇志宗）1110501