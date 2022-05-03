拜登5/20訪韓日 外交部：目前無規劃高層互動

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）美國總統拜登20日將展開首度出訪東亞行，訪問韓國、日本。對於台灣官方是否將藉機安排任何形式溝通或傳達訊息，外交部今天表示，外交部目前沒有相關規劃，目前未安排層峰跟拜登進行相關形式溝通對話。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，美國總統要訪問日韓的行程較適合由美國來說明，外交部目前沒有安排層峰跟拜登進行相關形式的溝通。

拜登預計於20日展開亞洲出訪行程，20至22日先行訪問韓國，並於21日在首爾與韓國總統尹錫悅展開美韓元首峰會。22至24日則前往日本，23、24日將分別與日本首相岸田文雄舉行美日元首峰會、美日印澳四方安全對話（QUAD）會談。

拜登此次罕見先訪韓國再訪日本，引起媒體關注。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）2日在例行記者會表示，美國與日韓兩國都建立強而有力的關係，因此無需深究此次出訪的先後順序。

10日即將就任的韓國總統尹錫悅曾暗示將在受到邀約時積極考慮加入四方機制，對此莎琪表示，現階段尚無可預測的內容。

至於美國對台軍售M109A6自走砲將延期交運，歐江安強調，外交部4月6日曾發布有關美方軍購新聞稿，是拜登政府任內第三度宣布對台軍售，外交部感謝美國持續重視對台安全承諾，並以具體行動展現。

歐江安表示，台灣會持續強化自我防衛能力，發展不對稱戰力，會密切與美國深化關係，以及維持印太區域的自由與開放。（編輯：黃國倫）1110503