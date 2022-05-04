美國調升旅台警示 吳釗燮：各國皆有自己標準

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美國疾病管制暨預防中心（CDC）將台灣旅遊警示調升到第2級；外交部長吳釗燮（中）4日上午在立法院受訪表示，每個國家有自己的旅遊警示調整標準，美國調整台灣旅遊警示並非禁止美國人民來台灣，只是要美國人民來台時要注意台灣的疫情狀況。中央社記者鄭清元攝 111年5月4日

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）美國將台灣旅遊警示調升到第二級，等級比中國更高，外交部長吳釗燮今天對此表示，每個國家有自己的旅遊警示調整標準，台灣最近疫情發展確實也有升高趨勢。

吳釗燮今天應邀至立法院外交及國防委員會報告，他在會前接受媒體訪問時表示，美國調整台灣旅遊警示並非禁止美國人民來台灣，只是要美國人民來台時要注意台灣的疫情狀況。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）2日調整多個國家的疫情風險等級，包括將台灣從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」，不建議前往休閒旅遊。

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CDC最近調整旅遊風險評估系統，目前風險最高的為第三級，第二級為中度風險，第一級風險最低。第四級保留給特殊情況，在最新系統中，目前沒有目的地被列為第四級。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在2日公布的最新旅遊風險評估當中，有5個地點移動至第二級，包括唯一被調升的台灣，以及被調降的墨西哥、伊朗、貝里斯和安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）。（編輯：郭無患）1110504