桃園市長選舉 呂玉玲：有信心獲提名、團結贏選戰

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（中央社記者范正祥台北4日電）國民黨桃園市長選舉布局備受關注，已表態參選的立委呂玉玲今天接受廣播節目訪問時表示，她有信心最後一定會獲得黨中央的提名；而且只要大家團結，她也有信心打贏桃園市長選戰。

呂玉玲接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談到桃園市長選舉數度表示「有信心」。

提及角逐桃園市長的市政發展願景，呂玉玲指出，這次參選的核心用四個字說明，就是「家給人足」。這出自於史記，簡單的說，就是讓家家戶戶都能豐衣足食，人人生活富足；也就是吃得飽、穿得暖、睡得穩。要做好這些，必須有重要目標，城市美容、百業繁榮、居家安定，唯有做到這些，才能讓桃園更加美好。

被問到黨內競爭激烈，不乏主張徵召的聲音，如果這樣做，是否可以接受。對此，呂玉玲說，很多人被點名，也有點名要徵召她，她努力一步一腳印，勤跑基層，廣聽民意，爭取廣大市民支持和認同，「相信最後我一定會獲得黨中央的提名」。

萬一黨中央徵召了別人，是否都會力挺抬轎，呂玉玲回應，「是，一定要團結。」

呂玉玲表示，選戰非常艱困，一旦有決定人選，一定要團結一心打贏年底選戰。

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被問到怎麼看台北市議員羅智強也表態爭取提名參選桃園市長，呂玉玲表示，對於優秀人才都相當肯定，尤其是想到桃園服務，桃園是個好山好水的地方，歡迎也祝福羅智強。呂玉玲說，未來如果她當選，也希望優秀的人才留下來一起服務。

此外，接受廣播節目訪問的過程中，呂玉玲也被問到，在民進黨陣營方面，誰最有機會出線，角逐桃園市長，成為與國民黨一爭的最強對手。對此，呂玉玲說，不管競爭對手是誰，她做好自己本份，努力往前打拚，爭取更多市民認同，她要做的是為桃園而努力，讓桃園更加進步和亮眼，成為一個美好的桃園。（編輯：翟思嘉）1110504