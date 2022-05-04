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紐西蘭僑民藉藝術活動挺台 籲支持台灣加入WHO

2022/5/4 21:34（5/4 21:46 更新）
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多個台僑社團集結於紐西蘭奧克蘭鯨魚尾雕塑展現場，向現場參觀人潮發送挺台文宣，並且呼籲國際社會支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。（駐奧克蘭經文處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 111年5月4日
多個台僑社團集結於紐西蘭奧克蘭鯨魚尾雕塑展現場，向現場參觀人潮發送挺台文宣，並且呼籲國際社會支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。（駐奧克蘭經文處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 111年5月4日
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（中央社記者丘德真雪梨4日專電）多個台僑社團集結於紐西蘭奧克蘭鯨魚尾雕塑展現場，向現場參觀者發送挺台文宣，呼籲國際社會支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。

4月30日鯨魚尾雕塑展（Whale Tales）舉行期間，來自紐西蘭台灣華夏協會、紐西蘭中華婦女會、紐西蘭台灣婦女會、紐西蘭台灣協會和台灣僑民協會的多位會員代表特地前往展場，向現場參觀人潮發送挺台參與「世界衛生大會」（WHA）說帖及文宣，並且高舉聲援布條，以便呼籲紐西蘭以及國際社會支持台灣加入WHO。

出席當日挺台行動的，還包括駐奧克蘭經文處處長陳詠韶。她指出，正如鯨魚自水面潛入大海之前，會出現抬起尾鰭甩尾入海的一瞬間，就是最美好的時刻──同樣地，當WHO納入台灣，讓全球公衛體系拼上最重要的一塊拼圖時，才是具體落實WHO憲章「健康是基本人權」的最美好時刻。

陳詠韶表示，希望國際社會能夠了解到「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」。

鯨魚尾雕塑展是紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）最盛大以及吸引參觀人潮最多的年度公共藝術盛事之一。（編輯：黃自強）1110504

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