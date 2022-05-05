民眾黨促制定外送員專法 改善薪資申報與職災風險

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民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左2）、副總召賴香伶（右2）、台中市外送平台服務產業工會理事兼發言人蘇柏豪（右）、新竹市平台外送從業人員職業工會理事文萬華（右）5日共同舉行記者會，要求政府落實外送國家隊配套，加強從業員防疫保障。中央社記者王飛華攝 111年5月5日

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（中央社記者郭建伸台北5日電）疫情下居家照護者仰賴外送服務，指揮中心研議成立外送國家隊。台灣民眾黨立法院黨團今天指出，外送員面臨染疫與意外風險，且外送平台薪資申報差很大，恐導致送越多稅繳越多，要求整合薪資申報並制定專法。

民眾黨團副總召賴香伶、總召邱臣遠今天偕全國外送產業工會理事長陳昱安、台中市外送平台服務產業工會理事兼發言人蘇柏豪、新竹市平台外送從業人員職業工會理事文萬華舉行記者會，要求政府落實外送國家隊配套，加強從業員防疫保障。

賴香伶表示，外送員送餐除了面對染疫風險，也會面臨稅務問題，而各平台薪資申報類目不同，部分外送員跑越多單、稅也被扣越多。

賴香伶指出，外送平台Uber Eats在2021年2月承諾將外送員收入歸類為薪資所得，但民眾黨常接獲投訴，指部分平台將外送員所得申報為其他所得或執行業務所得，導致外送員稅額增加數千到萬元不等。

賴香伶指出，假設外送員整年努力接單，平均月收入可達新台幣7萬元、年總收入84萬元，申報稅務若以薪資所得計算，需繳2萬1600元的綜所稅；若改以其他所得計算，卻要繳3.8萬元綜所稅，足足多出1萬6440元。

賴香伶指出，外送平台申報所得方式不同讓外送員無所適從，甚至造成相對剝奪感，呼籲主管機關督促業者確實申報。

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邱臣遠表示，外送員不只面臨染疫風險，根據台北市統計機車外送事故資料顯示，從2021年5月到2022年3月，共有945名外送員因事故受傷，遠較2020年5月至2021年3月815人多出130人，反映業務量增加伴隨職災風險。

邱臣遠指出，台北市府在2020年實施外送自治條例，要求中央政府應訂定專法保障外送員權益，並提高外送員意外傷害致失能或死亡保險，最低保險金額從200萬到300萬元。（編輯：蘇志宗）1110505