蔡其昌：國會遷建與盧秀燕是台中隊 成功嶺最佳

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立法院副院長蔡其昌（右）5日受訪表示，自擔任立委以來就一直希望立法院能遷建台中，此舉不但可帶動中彰投發展，也可讓台北紓壓，更重要的是，可讓國會的陳情民眾及外賓拜訪，有舒適體面的環境，才是民主國家的展現。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月5日

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（中央社記者蘇木春台中5日電）立法院長游錫堃針對立法院遷址案，今天在立法院副院長蔡其昌陪同拜會台中市長盧秀燕。蔡其昌指出，國會遷建台中議題，他與盧秀燕都是台中隊應共同合作，成功嶺最合適。

立法院現址多年面臨環境空間諸多困境始終未解，游錫堃上任後成立立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」，盼日後提出數個建議方案，送請由各黨團推薦委員成立的立法院「國會遷改建暨監督委員會」，做政策討論及決定。

游錫堃今天上午在蔡其昌陪同下拜會台中市政府，蔡其昌會前接受媒體聯訪時表示，他自擔任立委以來就一直希望立法院能遷建台中。

蔡其昌表示，擔任副院長期間，持續向前立法院長蘇嘉全及游錫堃建議成功嶺位置，因位居台中、彰化、南投交界，腹地廣大，使用率低，距離高鐵近，官員備詢時來往交通，相對其他地區方便。

蔡其昌說，立法院遷建此舉不但可帶動中彰投發展，也可讓台北紓壓，更重要的是，可讓國會的陳情民眾及外賓拜訪有舒適體面環境，才是民主國家的展現。

他指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，更可邀請對岸觀光客到此看看台灣的民主，讓此地成為以民主為主題的觀光景點。

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蔡其昌表示，相信盧秀燕也希望國會遷建台中，在此議題「我們都是台中隊」，相信大部分時間是可合作，但政治也存在競爭，可以共同造福台中市民，對於城市發展有利的議題，都應共同合作。

媒體提問，接下來的選戰策略。對此，蔡其昌說，相信台中市民知道蔡其昌是最合適當台中市長的人選，待疫情和緩後，會陸續向各區市民報告，如何建設自己的城市、如何在台中安居樂業，了解未來的城市藍圖，讓市民做最好的比較。（編輯：戴光育）1110505