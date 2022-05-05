本土疫情升溫 國民黨籲蔡總統關注教召軍人權益

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國民黨5日舉行記者會表示，近日在屏東縣、新竹縣的營區，發生2起以上教召員陽性確診的事件，呼籲教召若要持續進行，召員染疫、隔離期間應視同召期延長並繼續給薪，也應派出防疫巴士協助送醫檢測或返家隔離。中央社實習記者蔡沛芸攝 111年5月5日

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（中央社記者劉冠廷、游凱翔台北5日電）本土疫情持續升溫，對於教召軍人的權益，國民黨今天表示，最近包括在屏東縣、新竹縣的營區，發生2起以上教召員確診事件，但軍方處置卻荒腔走板，呼籲總統蔡英文關注教召軍人權益，針對問題改進。

國防部全民防衛動員署表示，針對教育召集相關防疫作為，目前已加強篩檢頻次、清消、戴口罩及保持人際距離，審慎施訓，另召訓期間採3次快篩，確診者除立即通報地方衛生機關且依法辦理解召外，並聯絡家屬及協助安排防疫計程車返家隔離，以遏止群聚感染。

全動署強調，隨著疫情升溫，持續以最嚴謹的態度，配合中央流行疫情指揮中心政策，執行各項防疫工作，確保部隊整體戰力不受影響，有效執行各項任務。

國民黨今天上午召開「防疫監督平台：教召確診就放生？蔡總統成最大慣老闆」記者會，文傳會副主委林家興表示，近日在屏東縣、新竹縣的營區，發生2起以上教召員陽性確診的事件，但軍方處置卻荒腔走板；例如在屏東縣的營區，在事發當下，有大官到營區要求大家別說出去，且未依規定匡列教召員，事後也未解召。

林家興說，至於3日在新竹營區發生的狀況，有位教召員確診，就被軍營趕出來，要自己找防疫計程車回家。從上述2個案例看出軍方沒有統一的處理方式，為什麼屏東沒有解召，新竹卻疑似提前解召，將人趕出營區，這到底是什麼樣的狀況，是否有妥善的應變機制。

文傳會副主委何志勇則呼籲，教召若要持續進行，召員染疫、隔離期間應視同召期延長並繼續給薪。政府也應負擔所有醫療、家庭照顧支出，並由國軍派出防疫巴士，將確診者及密切接觸人員送醫檢測或返家隔離，而不是任其搭乘大眾運輸工具，把染疫風險轉嫁社會；若無法達成以上條件，政府應暫停教召，否則就是對不起教召員。

受邀出席的退將高甯松說，教召員受國家應召，就具有現役軍人的身分，部隊應盡照顧責任，最近教召員染疫事件，部隊作法可能有些瑕庛，應派專車送感染者回家、送醫，或安排在空置營舍隔離，呼籲後備指揮部在執行教召時，要善盡照顧責任。

退將梁文正表示，教召在去年因疫情暫停，今年重新開始，應做好完善的準備，現在會發生那麼多狀況與問題，代表還有許多缺失，因此必須改進，但會發生這麼多狀況，他則認為是因為大家沒有經驗。

梁文正建議，疫情隨時會突發，所以必須與民間建立聯好的溝通管道，像是當營區需要防疫計程車時，可以馬上來支援。另一位退將李治安建議，教召員在教召期間如果確診，應比照現役軍人作戰受傷，由國家給予全部撫卹。（編輯：蘇龍麒）1110505