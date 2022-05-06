NCC人事同意權案藍有意見 立法院表決後付委審查

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（中央社記者范正祥台北6日電）NCC委員孫雅麗等3人任期將至，行政院上個月提名王正嘉等3人新任NCC委員，名單函送立法院審查。立法院會今天處理報告事項議程時，表決通過將此案交付交通、教育及文化兩委員會審查。

因應國家通訊傳播委員會（NCC）3名委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將至，行政院4月28日宣布，提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人新任NCC委員，名單函送立法院審查。

對於NCC人事同意權案，立法院程序委員會3日開會時，國民黨立委李德維發言提到，NCC是獨立機關，但外界現在對NCC有很多質疑，而孫雅麗等3人任期是到7月31日，是否現在就要急著處理，應該要有更多溝通協調。

立法院會今天上午處理報告事項議程時，對於其中第115案，也就是NCC人事同意權案，程序委員會意見，擬請院會將此案交付交通、教育及文化兩委員會審查。

不過，國民黨團提議，將此案退回程序委員會重新提出，民進黨團則對國民黨團的主張表示有異議。

院會主席、立法院長游錫堃宣告進行表決，表決結果國民黨的提議贊成者少數，不通過。游錫堃宣布，此案照程序委員會意見通過。（編輯：蘇龍麒）1110506