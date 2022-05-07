民主發展獲肯定 中選會當選亞洲選舉官署協會副主席

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（中央社記者賴于榛台北7日電）亞洲選舉官署協會（AAEA）今天舉辦執行委員會議及會員大會，中選會於會員大會中當選2022年副主席，依規章，預計2024年將主辦會員大會，並接任亞洲選舉官署協會主席。

中選會今天發布新聞稿指出，亞洲選舉官署協會今天於菲律賓馬尼拉舉辦執行委員會議及會員大會，中選會主委李進勇及副主委陳朝建以視訊方式參與，並在全體會員國支持下，中選會順利當選為亞洲選舉官署協會副主席。

中選會說，中選會委員許惠峰在會員大會中以「選舉中的性別議題與解決方案：分享台灣經驗」為題進行報告，分享台灣促進婦女參政的經驗與成果，甚獲各會員國肯定。

中選會說明，台灣為亞洲選舉官署協會創始會員國，曾於2005年、2008年兩度擔任主席國，在2017年當選為執行委員，皆積極參與AAEA會務，曾舉辦過AAEA會員大會、執行委員會議及不在籍投票學術研討會等。

對於當選副主席，中選會說，顯示中選會對於AAEA會務的貢獻，以及台灣選舉民主發展的成就，深獲各會員國的肯定，將在亞洲民主的持續深化與發展中扮演更為積極的角色。

中選會表示，未來將與新任主席印度選舉委員會及執行委員合作，共同推動亞洲各國選務交流與合作，分享台灣選舉經驗及民主成就，提升國際參與及能見度。（編輯：張均懋）1110507