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首頁 / 政治

李家超當選香港特首 鄭文燦：按照北京劇本產生

2022/5/9 12:41（5/9 13:46 更新）
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香港前政務司司長李家超8日當選行政長官，桃園市長鄭文燦（左）9日受訪時說，新一輪特首是按照北京劇本產生，並非經民主公平競爭產生人選，如何找回過去開放自由特質，是香港很大考驗，「我想全世界都會關注。」中央社記者吳睿騏桃園攝 111年5月9日
香港前政務司司長李家超8日當選行政長官，桃園市長鄭文燦（左）9日受訪時說，新一輪特首是按照北京劇本產生，並非經民主公平競爭產生人選，如何找回過去開放自由特質，是香港很大考驗，「我想全世界都會關注。」中央社記者吳睿騏桃園攝 111年5月9日
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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）香港前政務司司長李家超8日當選行政長官，桃園市長鄭文燦今天說，新一輪特首是按照北京劇本產生，並非經民主公平競爭產生人選，如何找回過去開放自由特質，是香港很大考驗。

鄭文燦上午出席桃園市南區培力中心暨機動車輛噪音檢測站開幕記者會後接受媒體聯訪，記者詢問身為中華港澳之友協會會長，如何看待香港選出新行政長官（特首）李家超後，台港未來的發展。

對此，鄭文燦表示，香港新一輪特首，如同大家的預期，是按照北京的劇本產生。

鄭文燦指出，香港在港版國安法通過後，事實上一國兩制已經消失了，北京可直接掌控香港，包括集會遊行、言論自由，甚至包括香港的教育體系等。

鄭文燦表示，這是香港1個歷史性分水嶺，對於香港如何重新找回過去開放自由的特質，他認為這是很大的考驗，「我想全世界都會關注。」（編輯：戴光育）1110509

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