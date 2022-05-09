緬懷彭明敏 紐約僑界紀念會上百人參加

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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）前總統府資政彭明敏4月8日辭世，享耆壽98歲。紐約僑界今天舉辦紀念會，以回顧生平及音樂表演等形式緬懷這位台灣獨立運動代表人物，吸引上百人參加。

活動在紐約台灣會館舉行，共同主辦人大紐約區台灣人社團聯合會召集人賴弘典致詞時形容彭明敏是位偉大的導師，其辭世令各界不捨，但這場活動也要慶祝彭明敏勝利的一生。

紐約台灣會館理事長蘇春槐說，彭明敏當年犧牲個人美好前程，為台灣民主的未來指示方向，1970年流亡海外後繼續為台灣前途打拚，一生保持知識分子與政治家風範，永遠令人懷念。

駐紐約辦事處長李光章回憶2001年派駐捷克，得以近距離接觸當時以資政身分訪問捷克的彭明敏，期間介紹捷克知名的啤酒給他。彭明敏喝完後讚不絕口，直說「這就像自由的滋味，苦甘苦甘」。

李光章說：「彭教授一生為了自由的滋味可以說是傾盡所有，無怨無悔。他雖然離開我們，我想他的精神會一直跟我們同在。」

紀念會音樂節目由新亞室內樂協會演奏「綠島小夜曲」、「黃昏的故鄉」與「四季紅」等膾炙人口的曲目，紐約台灣人聯合合唱團演唱「福爾摩沙頌」與「求主保護國土家園」。

活動邀請前無任所大使、現任財團法人彭明敏文教基金會常務董事楊黃美幸主講，介紹彭明敏生平，對台灣民主的喚起、奮鬥和影響，並呈現彭明敏早年參與政治活動及晚年和朋友相聚的照片和影像。

有「台獨教父」之稱的彭明敏1923年8月15日生於台中，為法國巴黎大學法學博士、國際法權威，曾是國立台灣大學政治學系最年輕的系主任、中華民國駐聯合國代表團顧問，1963年當選首屆十大傑出青年。

1964年，彭明敏與學生謝聰敏、魏廷朝發表「台灣自救運動宣言」，主張「制憲、建國、入聯」，因而被捕並遭判刑8年，隨後在國際施壓下獲特赦。1970年，彭明敏逃離台灣，抵達瑞典，在海外流亡20多年。

隨著台灣民主化，彭明敏1992年返台，1996年代表民主進步黨參選總統落敗。2000年政黨輪替，彭明敏在陳水扁就任總統後出任總統府資政。2022年4月8日，彭明敏在台北逝世。

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楊黃美幸會後接受中央社訪問時說，彭明敏年輕時是台灣最優秀的人才，國民黨與故總統蔣中正都想給他最好的地位，但他良心過不去，沒辦法接受在國民黨底下當大官，因這樣的觀念而流浪一生，但他對台灣人民的影響非常深遠。

楊黃美幸說，直至今日，彭明敏在「台灣自救運動宣言」所提意見仍有一些沒有實現，「我們希望大家繼續努力，能完成這個心願」。（編輯：郭中翰）1110509

紐約僑界8日舉辦彭明敏紀念會，新亞室內樂協會演奏「綠島小夜曲」、「黃昏的故鄉」與「四季紅」等膾炙人口的曲目。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年5月9日

紐約僑界8日舉辦彭明敏紀念會，紐約台灣人聯合合唱團演唱「福爾摩沙頌」與「求主保護國土家園」。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年5月9日

紐約僑界8日舉辦彭明敏紀念會，財團法人彭明敏文教基金會常務董事楊黃美幸主講，介紹彭明敏生平，對台灣民主的喚起、奮鬥和影響。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年5月9日