陳菊辦公室：從未參與任何彈劾案審查 尊重監委決議

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（中央社記者陳俊華台北9日電）監察院長陳菊辦公室今天說，陳菊向來都不是彈劾案審查會的審查委員，也未曾參與任何彈劾案審查，對於檢察官陳隆翔遭彈劾，亦採相同嚴謹作法，陳菊尊重提案監委及審查委員的決議。

監察院6日公告，檢察官陳隆翔辦案嚴重違反辦案程序，提案彈劾。「劍青檢改」今天發表聲明，強烈譴責特定監委一再追殺基層檢察官，干預司法，試圖殺雞儆猴造成寒蟬效應，並點名陳菊，「您領導的所謂『人權』監察院，到底要放任『人權』監委踐踏人權到什麼時候？」

陳菊辦公室透過新聞稿指出，有關監察院5日通過的台灣台中地方檢察署檢察官陳隆翔彈劾案，是由監委高涌誠、林郁容二人提案，經召開審查會審查，由11位審查委員投票表決，10票成立、1票不成立，結果彈劾成立，移送懲戒法院審理。

陳菊辦公室表示，按監察法第12條明定，監察院長對於彈劾案，不得指使或干涉。陳菊向來都不是彈劾案審查會的審查委員，也從未參與任何彈劾案審查，恪遵監察法所定監察院長對於彈劾案不得指使或干涉的立法意旨。

陳菊辦公室指出，對於本案，也採相同嚴謹的作法，陳菊尊重提案委員及審查委員的決議。

陳菊辦公室表示，憲法增修條文第7條第5項規定，監察委員須超出黨派，依據法律獨立行使職權。本案現由懲戒法院職務法庭審理中，陳菊尊重懲戒法院審理結果。（編輯：林克倫）1110509