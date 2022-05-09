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藍肯定監院副院長李鴻鈞人事案 綠盼月底前完成

2022/5/9 20:26
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（中央社記者王揚宇台北9日電）總統蔡英文提名前親民黨立委李鴻鈞為監察院監察委員並為副院長，人事案咨文今天送至立法院，咨請立法院行使同意權。國民黨團說，肯定這樣的提名；民進黨團表示，希望5月底前處理完。

蔡總統今天提名李鴻鈞為監察院第6屆監察委員並為副院長。李鴻鈞下午接受媒體聯訪指出，他將不忘初衷，全力以赴，並遵循監察委員超越黨派、獨立行使職權的原則，辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪指出，李鴻鈞過去擔任立委多年，也曾當過親民黨立法院黨團總召，與國民黨團的合作非常愉快；李鴻鈞的學經歷非常好，現在監察院在監察院長陳菊主政下，講究意識形態、派系化，假設李鴻鈞加入，希望能帶動全民對監察院的可信度。

曾銘宗指出，國民黨團對於這樣的提名，初步表達肯定之意，至於要怎麼投票，會提黨團大會討論。

立法院法定會期將於5月底結束，朝野黨團考量疫情，傾向不開臨時會。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今晚接受媒體訪問，被問到此人事同意權案，最快什麼時候可以處理；他表示，在5月底前要處理，希望5月底前完成，明天會將此案排入程序委員會。

柯建銘也說，李鴻鈞過去當過5屆立委，很明理，也是一個講道理、不是很極端的人，李鴻鈞對工程也很內行，對於台日關係也做很多事。（編輯：謝佳珍）1110509

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