立委提案修同婚專法盼納共同收養 法務部：尊重

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（中央社記者王揚宇台北12日電）朝野立委提案修正同婚專法，希望讓雙方當事人共同收養子女或一方收養他方的子女時，準用民法關於收養的規定。法務部次長陳明堂表示，敬表尊重，但有關施行日期的規定應配合修正。

台灣2019年5月通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，讓同志可以辦理結婚登記，但受限法律規定，在收養小孩時，同志也可能面臨小孩、配偶二選一的困境，因為依照現行收養規定，單身同志可以收養小孩，但之後結婚了，養子女卻無法被同性配偶收養。

對此，民進黨立委范雲、國民黨立委鄭麗文、無黨籍立委林昶佐、時代力量立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團分別提出司法院釋字第748號解釋施行法第20條條文修正草案。立法院司法及法制委員會今天排審，陳明堂等人列席報告，並備質詢。

陳明堂說，對於各立委及黨團提案修正司法院釋字第748號解釋施行法第20條規定，放寬同性配偶收養子女的範圍，與異性配偶趨於一致，法務部敬表尊重，但有關施行日期的規定應配合修正。

法務部所提書面報告提到，有國外研究指出，在同性家庭成長的兒童，長大以後在結婚意願、有無全時工作、教育程度、憂鬱指數、酒精使用度等，與異性雙親家庭成長的兒童，有明顯差異，「但該研究的方法已多受學界批評」。

法務部指出，另有較多的國外研究顯示，同性伴侶家庭養育的子女，在性別認同、性別角色行為、性取向偏好及認知功能等，均與其他家庭養育的子女無任何差別，「故尚無具體實證在同性家庭成長的兒童，身心發展上有負面的影響」。

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法務部也說，外界質疑同性家庭有穩定度不足情形，無法提供孩子穩定的雙親關係，但收養家庭是否具備完善親職能力，以及有無穩定的家庭結構，本為媒合收養評估的重點，並由社工人員就收養人年齡、收養家庭型態、經濟能力等因素綜合考量，收養家庭型態不應作為評估家庭適不適合收養子女的唯一因素。

現行司法院釋字第748號解釋施行法第20條條文規定，「第2條關係雙方當事人之一方收養他方之親生子女時，準用民法關於收養之規定」；范雲等人的提案版本則為，「第2條關係雙方當事人共同收養子女或一方收養他方之子女時，準用民法關於收養之規定」。（編輯：翟思嘉）1110512