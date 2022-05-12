促轉會：法院認可台灣省黨部檔案封存有其必要

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（中央社記者溫貴香台北12日電）促轉會今天表示，國民黨確認「促轉會109年封存中國國民黨『台灣省黨部』檔案處分無效」案，今天經台北高等行政法院判決駁回，顯見司法認可促轉會為執行政治檔案審定的法定任務，在本案行使保全手段的適法性。

促轉會今天表示，今天宣判案件的系爭標的，為促轉會民國109年9月18日在政大封存共計124箱「台灣省黨部」檔案，為免檔案在審定期間遭移轉所進行的保全程序。國民黨不服，同年3月16日提起撤銷訴訟。促轉會完成「台灣省黨部」審定作業後，國民黨因檔案已於同年8月17日啟封，改向法院確認促轉會封存違法。

促轉會指出，109年調查得知國民黨持有3萬多筆未曾通報的「台灣省黨部」檔案，且自行將檔案移至政大委託進行數位化及編目作業。該批檔案內容涉及二二八事件、叛亂案件、政黨與政府機關人事調用情形、政黨對日產的接收、黨產等重要且未曾公開檔案。國民黨更在109年7月向促轉會主張「無其餘檔案可通報」，促轉會後續兩度函請國民黨及政大提出檔案皆未獲配合。

促轉會表示，109年9月18日，促轉會應政大的請求，雙方就「台灣省黨部」檔案保全相關議題進行討論，政大出席代表未能確保國民黨不會再度搬遷檔案，促轉會鑑於國民黨已有通報不實及自行搬移檔案等情形，且為防免檔案在審定完成前遭到搬移或毀損；所以，提出依促轉條例第15條，至政大封存該批檔案，政大代表首肯認同，並在封存過程中多所協助。

促轉會指出，本案是中華民國政黨政治檔案相關案件中，首件涉及暫時性行政處分者；國民黨在訴訟及輿論一再聲稱檔案交由學術單位開放並未藏匿、促轉會封存未經政大允許構成違法等主張，企圖掩蓋該黨未依法補正通報政治檔案的舉措、曲解促轉條例的規範。

促轉會欣見司法肯認在審定期間保全「台灣省黨部」檔案狀態的合法性與必要性，此乃對後續政黨政治檔案調查作業之進行至關重要的判決。

促轉會表示，目前「台灣省黨部」檔案尚有14筆檔案未移歸至檔案管理局，促轉會已於5月9日再次通知該黨限期於5月16日前完成移歸，希望該黨於期限內依法儘速移歸，否則將以違反促轉條例第18條第5項裁罰。

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另外，促轉會也在4月28日就國民黨未補正通報提出文化工作會、海外工作會、社會工作會等檔案，一再規避、妨礙促轉會調查的行為，裁處30萬元罰鍰，並要求該黨於收受處分書後7日內，改善補正通報工作會等政治檔案及其存放地點，否則依法得連續裁處。惟該黨屆期並未履行改善。

促轉會再度嚴正呼籲，國民黨依法應儘速改善補正通報提出工作會等檔案，否則促轉會將再以該黨規避、妨礙促轉會調查，依違反促轉條例第16條第1項及第6項之規定，再次論處罰鍰。（編輯：蘇志宗）1110512