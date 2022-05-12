111年役男優先入營 5/17起開放申請

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（中央社記者陳俊華台北12日電）內政部今天說，為縮短役男等待入營時間，今年度優先入營申請從5月17日到6月15日開放受理；延緩入營申請則從7月1日到12月30日止，有入營緩急需求的役男可在期限內提出申請，以利生涯規劃。

內政部透過新聞稿表示，每年約有10萬名役男在6月離校準備服役；但國軍新訓中心訓量有限，須分梯次、按年次順序安排入營。

內政部說，為紓緩常備兵役男等待服役期間，役政署從108年起試辦彈性入營，每年約有2萬餘人申請優先入營、1萬5000人申請延緩入營，試辦期間成效良好，並在110年修正徵兵規則，將彈性入營申請作業法制化。

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內政部指出，政府將依照役男申請「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「延緩入營」3個時段，依序徵集，每一時段依役男的出生年次、抽籤日期及軍種兵科籤號的先後順序，依序安排入營。

內政部說，這項措施除能讓有意願提早服役的役男能儘早入營，也讓需參加國家考試、技職訓練或提前入職場等短期規劃的役男，得以申辦延緩入營，協助役男預判入營時程，提早進行人生規劃。（編輯：謝佳珍）1110512