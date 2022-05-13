彰化申請改制審查未過關 政院：待內政部呈報依法辦理

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（中央社記者賴于榛、王揚宇、溫貴香台北13日電）內政部審查小組會議決定，將建議行政院不同意彰化縣改制為直轄市。行政院發言人羅秉成今天表示，待內政部呈報行政院後，依法定程序辦理。

內政部今天召開彰化縣升格案審查小組會議，審查小組認為，彰化整體人口長期呈現下降趨勢，且在政治、經濟、文化及都會區域發展等也有努力空間，因此將建議行政院不同意改制為直轄市。

內政部指出，審查結論及改制計畫將於近期函報行政院做最後核定。而依照地制法規定，行政院應在收到內政部審議小組函文6個月內決定。

選區在彰化的國民黨立委謝衣鳯受訪表示，地方制度法明定人口需達125萬人，這是升格的必要條件，她對內政部建議不同意彰化縣升格感到遺憾，盼未來能持續努力，吸引更多人口到彰化縣並且力拚升格。

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彰化選出的民進黨立委陳素月、陳秀寶對於內政部審查小組的決定也感到遺憾。陳素月說，彰化縣4月底人口流失嚴重，低於地方制度法125萬人口的門檻，喪失改制條件。

陳秀寶指出，彰化必須面對及思考人口下降問題，從生育福利、就學升學、就業就職到長照服務等，必須重新調整改進。她說，彰化仍是具有成為直轄市潛力的縣市，希望縣府繼續努力，也期望中央部會多多關注彰化，發展必須多方配合，中央、地方、人民三方合作才能帶來進步。（編輯：林興盟）1110513