朝野協商促轉條例修法等案 拚17日三讀

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（中央社記者王揚宇台北13日電）促轉會將於月底解散，外界關注相關配套修法；立法院今天舉行朝野協商，會中先通過行政院應設推動轉型正義會報等條文，但權利回復條例中的賠償金額及比例等條文保留。全案擬於17日院會處理。

截至下午5時40分，各黨團尚未完全完成簽署協商結論。

促進轉型正義委員會將於今年5月底完成階段性任務，向行政院長提出任務總結報告後解散。

立法院司法及法制委員會3月28日初審通過行政院及立委所提促進轉型正義條例部分條文修正草案、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案，有多項條文保留，交黨團協商。

立法院長游錫堃今天召集朝野協商，關於促轉條例保留條文部分，經討論後，先按行政院提案或民進黨立法院黨團所提修正動議通過，包括促轉會依規定解散後，行政院應設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人，也規範促轉會解散後，未來國家辦理轉型正義事項，將移轉到內政部、法務部、文化部等6大部會承接。

例如，平復司法不法、行政不法，與識別及處置加害者事項，由法務部主管機關辦理；清除威權象徵事項，由內政部主管機關辦理；文化部負責保存不義遺址事項。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗提到，對於促轉條例修法，大方向沒問題，但轉型正義必須要公開透明，資料要全部公開，不能選擇性公布，像是外界質疑駐日代表謝長廷、台南市長黃偉哲是不是線民等資料，就應該要公布，如果是就是，不是的話也可以還當事人清白。

而在權利回復條例草案部分，行政院版規定，對於受死刑的執行、遭擊斃等，賠償金為新台幣1200萬元；國民黨立委葉毓蘭說，希望調高到1500萬元。

受邀列席的行政院副秘書長何佩珊說，尊重立委的意見，但金額有跟家屬磋商過，也要考慮國家整體財政衡平狀況，建議按行政院提案通過。此部分經討論後無共識，因此保留。

關於財產所有權被剝奪的金錢賠償比率計算表，民進黨團建議照行政院提案通過；曾銘宗說，應該要按照現值計算，不能打折。此部分也無法取得共識，所以保留。

對於處理賠償及權利回復事項，是要由行政院新設財團法人權利回復基金會處理，還是要由二二八基金會負責，也無法取得共識。

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另外，立法院法定會期將於5月底結束，朝野黨團傾向不開臨時會；民進黨立法院黨團總召柯建銘在協商結束前提到，扣除17日的院會，到5月底只剩下4次院會，但還有中華民國111年度國營事業預算案及很多法案要處理，能否在30日加開一次院會。

對此，台灣民眾黨、時代力量立法院黨團表達同意，並簽署協商結論；曾銘宗會後接受中央社訪問時說，沒問題。（編輯：林興盟）1110513