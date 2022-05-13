藍質疑快篩採購商內定 指揮中心：邀合格廠商訪價

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（中央社記者范正祥、張茗喧台北13日電）國民黨立法院黨團連日來緊盯快篩試劑採購案有無弊端，今天再度召開記者會，出示一紙因思銳合作說明備忘錄，質疑是否有「內定會議」合作分潤，要求衛生福利部長陳時中拿出會議紀錄釋疑。

指揮中心傍晚回應指出，本次緊急採購是在4月28日邀請通過國內EUA的快篩試劑廠商前來一起訪價，與國民黨提供4月12日的合作備忘錄不同，至於廠商此行為是否有違反相關法令規定，將先移請指揮中心法制組研析，必要時將移送檢調偵辦。

國民黨團書記長萬美玲、首席副書記長李德維、副書記長鄭正鈐今天共同召開記者會，出示緊急採購快篩試劑的廠商中一家名為「因思銳國際股份有限公司」，於今年4月15日以董事長李志建署名提出的「衛福部徵收採購家用抗原快篩COVID-19 Age Home Test合作說明備忘錄」，還載明了「防疫專案核准輸入第1106021656號」，向外界募集資金，向國外購買快篩試劑。

萬美玲指出，回顧陳時中曾說過，衛福部是在4月28日找10家廠商召開緊急採購會議。但從這紙因思銳合作說明備忘錄中看到，因思銳在今年4月12日上午11時受衛福部邀請參加緊急採購協調會，顯然時間並不一致，或者是兩天都有開會。

她說，衛福部4月12日召開相關緊急採購會議，4月15日因思銳就四處募集資金，顯示因思銳需要對外募集資金，甚至借貸。因思銳發出合作說明備忘錄的對象，包括企業、廠商、銀行或是親友，因思銳以電玩遊戲起家，倒閉之後負債累累，如此背景的公司，國民黨團委員曾發文要求衛福部說明原委，卻遲遲得不到回覆。

萬美玲表示，衛福部難道都不用稽查廠商背景、實力。關於緊急採購試劑，衛福部為什麼不自己向原廠接洽，或者接洽財力雄厚優質的廠商，令人匪夷所思。

鄭正鈐質疑，衛福部只說4月28日找了廠商開緊急採購會議，因思銳董事長李志建署名發出的合作說明備忘錄載明4月12日有召開協調會議，這中間相差的16天到底發生了什麼事，難道4月12日是「內定會議」，開始到市場上找金主圈錢。

此外，因思銳合作說明備忘錄中提及「本公司期盼能與您合作或需要您的協助：1、合作分潤。2、代開信用狀。3、短期借貸（墊資）付息。4、本公司預估資金周轉期為2個月。」李德維質疑，因思銳合作說明備忘錄，最重要的目的在於告訴金主們「合作分潤」，簡言之就是「有錢大家賺」，已經明白揭露賺錢的模式。（編輯：林興盟）1110513