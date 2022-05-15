國民黨立委陳雪生確診 無黨籍立委黃國書快篩陽

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（中央社記者王承中台北15日電）國民黨立委陳雪生今天在臉書透露PCR結果陽性確診，目前症狀輕微，將開始進行居家照護；無黨籍立委黃國書則表示，他快篩陽性，應該也是確診了，將落實防疫規定進行居家照護。

國民黨立委陳雪生今天在臉書發文指出，他昨天因身體不適自行快篩呈現陽性，今天再到醫院進行PCR檢測，確定感染新冠肺炎；他的症狀輕微，從今天開始起將進行居家照護。

陳雪生表示，國會辦公室全體同仁快篩結果皆為陰性，並進行全面消毒，16日全體同仁居家上班，為民服務不會因居家辦公而耽誤。

陳雪生也呼籲，疫情嚴峻請鄉親做好自主防疫，若有不適或返馬祖鄉親請做好自主快篩。

另外，無黨籍立委黃國書也在臉書發文指出，他今天上午稍有症狀，快篩陽性，應該是確診了；他將落實防疫規定居家照護7天及自主健康管理7天，立法院質詢改採線上。國會辦公室與台中市西區服務處因13日有接觸，16日暫停服務一天。

黃國書表示，請近期與他接觸超過30分鐘以上的朋友，做好自主健康管理，保護自己也保護他人。（編輯：林克倫）1110515