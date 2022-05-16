港澳高中生來台就讀引憂 陳明通：要對台灣有信心

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（中央社記者游凱翔台北16日電）教育部公告修正「香港澳門居民來台就學辦法」，放寬港澳生以就學名義來台就讀高中職，外界憂心會有國安問題。國安局長陳明通今天表示，要對台灣自由民主有信心，且學生來到台灣後思想就開放了，這時誰教育誰就很清楚了。

國家安全局、外交部上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「印太最新情勢發展與未來動向」，國安局長陳明通、外交部政務次長田中光等人列席並備詢。

教育部於4月公告修正「香港澳門居民來台就學辦法」，放寬港澳生以就學名義來台就讀高中職。民進黨立委林靜儀質詢，港澳情勢今非昔比，中國在香港推動國安法，要求全港中小學懸掛五星旗、讚揚共產黨以及民族主義歷史的洗腦課程，對於港澳高中生是否有影響及開放港澳學生來台就讀高中，有無國安疑慮。

有關中共在香港的洗腦課程，陳明通認為多少都會有影響，高中生的學生身分相對單純。林靜儀憂心有間諜案的犯嫌就是大學生，陳明通指出，高中生社會化相對於大學生，沒有那麼深。

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陳明通並表示，他有很多陸生，陸生來到台灣後思想就開放了，這時誰在教育誰就很清楚了，所以中國有一陣子停止中國學生來台，就是擔憂中國學生來台以後想法會不一樣。

陳明通強調，台灣要對自由民主有信心，因為自由民主是基於人性，中國學生來到了台灣後，就會看到「人的生活」要怎麼過，因此台灣要對制度有自信心，且這些人來台接受自由民主教育，他們就會反思，反思後就有機會重新再社會化，但國安單位會負起查核責任。（編輯：郭無患）1110516