陳明通：中國若攻台也包括釣魚台 日本也是當事者

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（中央社記者游凱翔台北16日電）國安局長陳明通今天在立法院備詢表示，中國的「完全統一」是包括拿下釣魚台，並將其軍事化，因此若攻打台灣也會包括釣魚台，所以日本在區域安全議題上是當事者，不是旁觀者，必須大聲表達立場。

國家安全局、外交部上午以「印太最新情勢發展與未來動向」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告、備質詢，國安局長陳明通、外交部政務次長田中光等人列席。

民進黨立委王定宇詢問，日本近期戰略和外交動作頻頻，日本首相岸田文雄提到必須防止印太地區被武力片面改變，日本過去都是局勢的「觀察者」，因此詢問日本對印太地區戰略，還有地區自我定位、角色，是否開始改變。

陳明通指出，中國近年崛起，尤其在台海周邊不斷實戰化演練，不止全世界看到，日本也感受深切，因為中國所謂的「完全統一」，不止攻打台灣，也包括拿下釣魚台，並將其軍事化，將直接威脅到日本。

陳明通表示，日本在這次烏俄戰爭有相當大領悟，俄羅斯總統蒲亭做為獨裁者，完全以個人意志入侵烏克蘭，引起世界譁然，而日本與俄羅斯的北方四島爭議讓日本感受威脅，且日本受中國、俄羅斯、北韓三個擁有核武的國家威脅，所以日本「本身就是當事者，不是旁觀者」，這種戰略改變，觸發日本這麼積極在安全議題，因此必須大聲表達立場。

民進黨立委趙天麟質詢，解放軍遼寧號航空母艦作戰群近期在日本周邊海域操演，甚至進入西太平洋地區進行艦載機起降，為何在這個時間點演訓。

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陳明通分析，這應視為解放軍的年度操演，解放軍實戰化演練都是年度規劃。他認為，中共始終未放棄武力犯台，但烏俄戰爭下，全世界都有共識俄羅斯不能這樣入侵一個國家，北京當局也應思考並嚴肅面對此事。

至於外傳俄羅斯總統蒲亭、中國國家主席習近平健康出狀況，陳明通透露，根據國安局的了解，並沒有媒體報導的情況。他說，蒲亭發動戰爭就是活在自己的想像中，並想恢復過去光榮，導致全世界看不下去，並聯合起來杯葛。（編輯：蘇志宗）1110516