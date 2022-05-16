駐菲代表投書 籲菲國各界聲援台灣參與WHA

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）中華民國駐菲代表徐佩勇投書菲律賓媒體表示，COVID-19爆發以來，台灣始終與菲國並肩，包括捐贈製氧機協助當地醫院，期盼菲國各界聲援台灣參與世衛大會及世衛各項活動。

菲律賓「每日論壇報」（Daily Tribune）頭版和網路版、菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）網路版及新聞網站Rappler近日刊登徐佩勇投書。

徐佩勇在投書中說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球，菲律賓如今全力推動經濟復甦。多數指標顯示，今年和明年菲國經濟將有更高成長，菲律賓全國COVID-19確診數也持續下降，誠摯期盼疫情能穩定趨緩。

他表示，COVID-19使世人再次體認傳染病無國界。台灣過去曾在各種疫情中孤立無援，體認到相互協助的重要性，這也強化了台灣的韌性，能以創新思維因應挑戰，因此成為全球合作促進疫後復甦不可或缺的夥伴，並願意與世界衛生組織（WHO）及各國一同努力克服難關。

徐佩勇說，COVID-19疫情發生以來，台灣始終與菲律賓並肩。去年7月，中華民國外交部捐贈菲律賓200台製氧機，協助當地醫院救治病人；另自今年3月起，台菲相互承認數位疫苗證明及國際預防接種證明，將有助加速疫後經貿復甦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，因政治考量，WHO未能堅守專業中立，持續將台灣排除在外，嚴重危害全球健康安全。台灣參與國際醫衛合作決心不變，呼籲WHO堅守專業中立，拒絕不當政治干擾。

徐佩勇說，只有台灣民選政府才能在WHO代表及維護台灣2350萬人的健康權利。正值菲律賓平順完成全國大選之際，殷切期盼菲國各界聲援台灣，支持台灣獲邀出席第75屆世界衛生大會（WHA）和制度化及常態參與WHO各項會議、機制與活動。（編輯：韋樞）1110516