立院協商嚴懲中國經濟間諜法案 擬20日拚三讀

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（中央社記者王承中台北18日電）立法院朝野黨團今天協商攸關嚴懲中國經濟間諜的「國安法修正草案」及「台灣與大陸地區人民關係條例修正草案」，多數條文均照初審時意見通過，預計在20日拚三讀通過。

立法院長游錫堃今天下午召集朝野黨團協商，研商攸關嚴懲中國經濟間諜，保護台灣科技研究成果的「國安法修正草案」及「台灣與大陸地區人民關係條例修正草案」，朝野立委在會中對於多數條文並無太大爭議。

而在協商過程中，有鑒於雖然現行國防軍事工程、財物或勞務採購契約已明定限制中國產製，但仍發生廠商以中國製贗品交貨，可能有危害國防軍事戰力、國家安全之虞。

民進黨團參考國防產業發展條例的規定提出修正動議，增訂為確保國防軍品及設施的安全，軍事工程、財物或勞務的採購廠商，履約時不得交付或提供原產地、國籍或登記地來自中國、香港、澳門或境外敵對勢力的產品或服務。

違者可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣3000萬元以下罰金，若犯罪行為人所得利益超超過罰金最多額，得於所得利益的2倍至10倍範圍內酌量加重。

對於民進黨團所提的修正動議，在場的朝野立委未表示不同意見。

國民黨立委鄭天財則指出，修正草案第六條提到，政府為確保海防及軍事設施安全，並維護山地治安，得由國防部會同內政部指定海岸、山地或重要軍事設施地區劃設管制區。他認為山地管制區是戒嚴時期的產物，現在政府都在開放山林，山地管制區的字眼應刪除。

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列席的內政部長徐國勇則表示，本案在行政院審查時，也經過多次意見彙整，如果全面解除山地管制，在治安上可能會產生疑慮，建議還是維持行政院的版本，但會滾動檢討，朝向逐步縮小的方向辦理。

最終，朝野立委與與會官員無法達成共識，會議主席游錫堃宣布保留。預計20日立法院院會在處理國安法修正草案時，將會針對無法達成共識的條文進行表決。（編輯：蘇志宗）1110518