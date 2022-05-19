美駐日大使首度親訪駐日代表處 與謝長廷餐敘

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駐日代表謝長廷（左）19日表示，18日晚間邀請美國駐日大使易曼紐（右）到駐日代表處官邸餐敘，這是近年來首位親訪代表處的美國駐日大使。（圖取自facebook.com/frankcthsiehfans）

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）駐日代表謝長廷今天表示，昨晚邀請美國駐日大使易曼紐到駐日代表處官邸餐敘，這是近年來首位親訪代表處的美國駐日大使，為台美日友誼開啟歷史新頁。

謝長廷在臉書（facebook）發文表示，昨晚邀請美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）在駐日代表處官邸餐敘，雙方就支持立陶宛、烏克蘭等共同關心事務廣泛交換意見。

為歡迎易曼紐，駐日代表處特別準備立陶宛和烏克蘭國旗配色的雞尾酒，原料並選用台灣鳳梨、立陶宛萊姆酒等，一同舉杯為自由及民主乾杯。

謝長廷說，易曼紐是近年來首位拜訪駐日代表處的美國駐日大使，為台美日友誼開啟歷史新頁。台灣作為國際民主社會的一員，將持續與美國、日本等理念相近國家密切合作，以實際行動支持立陶宛、烏克蘭對抗不公平打壓及威權主義，共同維護國際秩序及印太區域繁榮發展。

5月18日是謝長廷生日，易曼紐得知此事，當場祝賀謝長廷生日快樂。謝長廷表示，邀請易曼紐來訪的時間並沒特意選日子，兩人經歷很類似，相談甚歡。

美國總統拜登22日至24日訪日，預定23日與日本首相岸田文雄舉行高峰會。期間也將在東京與澳洲、印度和日本領袖共同召開第2次四方安全對話（Quad）領袖面對面峰會。日媒報導，高峰會將討論有關東海、台灣海峽的議題，強調美日在東海、台海加強合作因應。

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拜登這次訪日預定表明將成立由美國主導的新經濟圈，建構印太經濟架構（IPEF）。台灣多次表達參與意願，200名美國跨黨派眾議員3月30日也聯名致函拜登政府官員，呼籲納入台灣。

日本產經新聞今天報導日前專訪易曼紐的內容指出，中國將不會受邀參加IPEF。易曼紐說：「這與經濟規模、經濟力無關，遵從已達成協議的規則是基本。」謝長廷在臉書上並未寫及昨晚與易曼紐餐敘時是否談及台灣想參加IPEF一事。（編輯：林憬屏）1110519