藍智庫：防疫補助少 政府應正視基層教師困境

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨智庫今天表示，台灣有417萬名學生，占總人口18%，但在疫情下，教育部分配到的新冠防治及紓困振興特別預算補助卻很少，只占4%。呼籲政府應正視基層教師困境，讓基層教師有靠山。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉辦「520蔡政府施政總檢討－疫情下基層教師的無奈與無力」線上記者會，要為基層教師目前困境、承受政策與現實壓力的狀況請命。

智庫教文體育組召集人陳學聖表示，近年來，政府頻推雙語國家、本土語必修、108課綱等新政策，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下又新增混成教學、線上教學，以及相關匡列、造冊、填報、聯繫、分送關懷包與快篩試劑等任務。然而，新政策及疫情所需資源與配套措施等未到位，亦未新增資源，基層教師難以喘息。

陳學聖說，在「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」及後續4次追加中，教育部主管業務的總金額僅占4%。尤其在第2次追加時，教育部主管業務的金額僅占0.3%。而每位師生分配到金額最少的一次，每人只有新台幣130元。呼籲政府應正視並面對基層教師的困境，讓基層教師能有靠山。

台灣教育人員產業工會理事長楊益風說，政府在疫情的指揮調度上，出現極大問題。衛福部把自己當成過去的新聞局；而衛福部該做的事情，卻由教育部承擔，導致教師、警衛、工友等教學現場人員工作量大增，甚至還要當起1922的角色，承接家長的擔憂與抱怨。

楊益風指出，基層教師並未受過相關訓練，也未被告知相關轉介服務等資訊，教育現場已承受不住。

中華民國中小學校長協會政策顧問賴金河表示，目前中小學正面臨包括包括快篩試劑取得不易；教師忙於填報疫情相關表格，影響教學；代課教師聘請不易；防疫政策反覆，導致學校無所適從等困難。

賴金河建議，政府應儘速宣布全國停課，兼顧師生安全；而在疫情之後，亦應為學校兼任行政職的教師，調升職務加給。（編輯：楊蘭軒）1110519