蔡總統就職6週年 藍批口號治國綠駁不符實情

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北20日電）總統蔡英文就職6週年，國民黨立法院黨團批評，蔡政府「口號治國」；民進黨團則指國民黨只會吐槽政府，沒看見台灣的好，這大概也是國民黨長期的毛病，無助於國民黨民調支持度。

國民黨團今天召開記者會評論蔡總統就職6週年，總召曾銘宗主持、書記長萬美玲及副書記長鄭正鈐、洪孟楷出席，要求蔡政府檢討施政錯誤，儘速找出對策。

曾銘宗質疑蔡政府「口號治國」指出，媒體在每個年度會對台灣民眾徵集票選當年代表字，反映民眾當年或展望未來的心境與期望，2016年是「苦」、2017年是「茫」、2018年是「翻」、2019年是「亂」、2020年是「疫」、2021年是「宅」，代表著這6年來在蔡政府執政之下，「人民一點都不快樂、人民一點都不幸福」。

曾銘宗說，以防疫為例，蔡政府宣稱超前部署，結果疫情擴散惡化，面臨險惡情勢，全民期待政府出手幫忙時，卻赫然發現缺疫苗、缺藥品、缺快篩試劑，並未真正落實超前部署，「超前部署」變成了全民笑話，國民黨團給予嚴厲譴責。

萬美玲表示，蔡總統說最重視孩子未來，但教育改革上，108年新課綱簡直荒腔走板，聽不懂的素養導向、找不到的學習歷程檔案。另外，校園防疫物資也缺乏。

洪孟楷質疑，過去一段時日以來，無論是缺蛋、缺電、缺疫苗、缺快篩，哪一項不是在野黨一再呼籲必須及早做準備，但是政府什麼都沒有準備好；鄭正鈐提醒，希望蔡政府記得說過，「謙卑、謙卑、再謙卑」，還有「有政府會做事」。

對於國民黨團批評蔡政府「口號治國」，民進黨團幹事長鄭運鵬今天受訪表示，在野黨遇到這種重大日子，吐槽政府很正常，只見台灣壞、不見台灣好，這大概也是國民黨長期的毛病，而這6年來國民黨的民調支持度也沒因此有特別的幫助。

鄭運鵬指出，民眾現在對於疫情高峰有點恐慌，但其實台灣是在準備好疫苗、醫療量能相對過去有經驗下才開始，國民黨藉著疫情來吐槽政府，講的有沒有道理、是否在科學上與全世界經驗相符，相信民眾自有判斷。

鄭運鵬說，這段恐慌被在野黨拿來操作，這可以理解，但消費台灣貶低自己，對台灣沒有幫助；不期待國民黨嘴巴裡吐出象牙，去稱讚民進黨的執政，但過度讓台灣只有壞、沒有好，這也不符合實情。（編輯：林興盟）1110520