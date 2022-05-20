蔡總統：強化4項防疫工作 團結能度過難關

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總統蔡英文（右排揮手者）20日下午在桃園市長鄭文燦（右排紅色背心者）陪同下，至八德區公所視察「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫關懷包快易通」 辦理情形，並和現場民眾揮手致意。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月20日

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（中央社記者葉臻桃園20日電）總統蔡英文今天表示，要強化4項防疫工作，包括滿足PCR採檢量能需求、政府和民間設關懷中心、提升兒童醫療量能、提升疫苗覆蓋率；以團結精神面對挑戰，相信能度過難關。

總統蔡英文今天下午在桃園市長鄭文燦陪同下，至八德區公所視察「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫關懷包快易通」 辦理情形，並親自將物資裝入關懷包，最後稱讚整體運作有效率、井然有序。

蔡總統致詞時表示，桃園市不但簡化申請流程，也在防疫包裡放了5支快篩試劑，讓確診者家人使用，市府很用心，要感謝鄭文燦和市府團隊、區公所、里長、里幹事的努力，相信大家假日也沒有休息，幾乎是全天候的待命，要跟大家說辛苦了。

蔡總統表示，台灣正處於疫情關鍵時刻，最重要目標是降低致死率，並持續提升疫苗覆蓋率，來降低疫情傷害，此時此刻有4個工作要強化執行。

蔡總統說，第1個要持續滿足PCR採檢量能的需求，在執政團隊協調下，現在北北基桃已經成立8個大型採檢站，最快明天，三軍總醫院就會在松山機場大客車停車場增加一個大型採檢站，提供PCR採檢、醫生看診、拿藥的三合一服務；未來會視疫情發展，持續開設三合一採檢站，也特別感謝榮民總醫院、台大醫院、三軍總醫院的全力投入，以及基層醫師提供協助。

蔡總統說，第2個重點，要透過政府和民間設立關懷中心，給予確診者更大的支持，希望不論政府或民間、實體或網路社群，大家都能發揮相互關懷協助的力量，也期待未來有更多民間企業單位能響應政府，設立關懷中心，相信透過互助精神，能讓確診者更快得到需要的協助，也能減輕第一線防疫人員和醫護的負擔。

蔡總統說，第3個重點，是要全面提升兒童醫療量能，現在兒童疫苗已經陸續到貨，可以提供5至11歲兒童使用，針對5歲以下、現階段沒有辦法接種疫苗的兒童，一定要特別注意健康狀況和醫療需求。

蔡總統說，藉由中央和地方合作，要全面提升兒童醫療量能，目前全國各縣市共有108家醫院、診所、衛生所，已經設置兒童就醫的綠色通道，優先照顧兒童，避免過多就診者排擠了兒童就診時間。

蔡總統說，政府也強化轉診協調，務必一定要一步到位，讓重症兒童可以在最短時間獲得妥適的醫療照顧，為了提升重症兒童的照顧量能，會在全國的兒童醫院、醫學中心、重度級急救責任醫院，預計要加開100張兒童專責加護病床，也協調各醫院加開兒童專責病床區，後續總計可以達到750張病床，負責收治6歲以下的兒童。

蔡總統也說，要感謝台大醫院把兒童醫院3分之1的量能，優先投入在6歲以下的兒童照顧，並協調台大醫院新竹分院來提供量能，政府會持續推動強化兒童醫療照顧的措施，讓小朋友在這一次疫情期間能得到最好的照顧。

蔡總統表示，第4個重點是持續提升疫苗覆蓋率，現在疫苗供應充足，希望還沒打到3劑疫苗的人能盡快去打，65歲以上符合資格者，也希望能接種第4劑。

蔡總統表示，感謝全國第一線防疫夥伴，去年5月台灣也面臨疫情嚴峻考驗，感謝當時全體國人團結防疫，政府、民間協力，才能挺過難關。

蔡總統表示，這6年來，台灣經歷國際政經情勢的變化，外部威脅的增加，全球疫情的流行，以及天然災害的威脅，但在這些挑戰之下，台灣持續努力推動經濟結構轉型，逐步落實能源轉型，在全球供應鏈重組的關鍵時刻，人民共同展現強化國際經貿連結的決心。

蔡總統表示，台灣的經濟表現能在疫情中逆勢穩定成長，並強化各項社會福利和照顧，是全體國人共同努力的成果，也要感謝國軍日以繼夜保衛國家、投入國防改革，提升戰力，鞏固國家安全。

蔡總統表示，在民主的台灣，社會對很多事情有不同看法、政黨競爭等，但總體而言，台灣人民善良、理性，尤其是在面臨各種挑戰的時候，能以團結的精神面對，讓國家可以關關難過關關過。

蔡總統表示，接下來2年任期，執政團隊會持續全方位建構更有韌性的國力，相信只要沉著冷靜、團結一致，不論再艱難的挑戰，台灣一定能安然度過，有自信的迎向未來。

鄭文燦致詞時表示，當時他訂的目標是當日確診就能當日領關懷包，謝謝防疫人員協助達成目標；八德區長邱瑞朝致詞時表示，桃園市政府在5月13日啟動「防疫關懷包快易通」服務，確診者可委託非同住親友至各區公所代領防疫關懷包，也可以用市民卡預約領取。（編輯：張銘坤）1110520

總統蔡英文20日到桃園市八德區公所視察「防疫關懷包快易通」辦理情形時表示，台灣正處於疫情關鍵時刻，最重要目標是降低致死率，並持續提升疫苗覆蓋率，來降低疫情傷害，當前有4項工作需強化執行。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月20日

總統蔡英文（左3）20日到桃園市八德區公所視察「防疫關懷包快易通」辦理情形，並與桃園市長鄭文燦（右2）現場體驗將物資裝入關懷包，最後稱讚整體運作有效率、井然有序。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月20日