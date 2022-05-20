促轉會：國民黨規避妨礙檔案調查 再罰35萬

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（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北20日電）促轉會今天表示，4月已針對國民黨未通報文工會等政治檔案裁罰並要求限期改善，但國民黨仍未改善，5月18日委員會議決定第2次論處35萬元罰鍰。國民黨說，再次裁罰顯有失當，會採取法律途徑尋求司法救濟。

促轉會下午發布新聞稿表示，依促轉條例第18條第3項，主動調查發現國民黨確實持有海工會、文工會等政治檔案且未通報，經函請補正通報，國民黨卻稱「並無其餘檔案可通報」，從未補正通報工作會等政治檔案。

促轉會說，今年4月27日，促會轉認定國民黨違反促轉條例無正當理由規避、妨礙促轉會調查，裁處國民黨30萬元罰鍰，要求國民黨在處分書送達後7日內改善違法狀態，補正通報提出工作會等政治檔案，並已告知，若未改善將再次裁處。

促轉會表示，國民黨屆期仍無改善，促轉會續行裁處並要求限期改善。裁罰處分書4月28日送達國民黨，國民黨應於送達次日起7日內，即於5月5日前改善其違法狀態，向促轉會補正通報提出工作會等政治檔案、數量及其存放地點。但國民黨屆期皆未補正通報提出。

促轉會指出，審酌上次裁罰書已明示改善方式，並給予合理改善期間，國民黨足以明確知悉其違法事實及如何改善違法狀態，但在改善期限內毫無任何具體改善舉措，當屬持續無正當理由規避、妨礙促轉會依法執行政治檔案的調查，因此依法續行裁處，第2次將罰鍰35萬元，並限期7日內改善補正通報提出工作會等政治檔案、數量及其存放地點。

促轉會說，對於國民黨長期規避、妨礙調查政治檔案審定的行為，裁罰金額已累計65萬元，若仍未改善，後續業務銜接機關得持續按次連續處罰。

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國民黨文傳會副主委兼黨史館主任林家興表示，促轉會多次認定所謂政治檔案並未存於國民黨，相關指控是無中生有，國民黨已針對前次裁罰發出回覆，但促轉會未了解國民黨回覆，卻又立即再次裁罰，顯有失當。

林家興說，促轉會身為即將落日解散的違法濫權機關，所有行為不具備正當性，更要為破壞台灣轉型正義進程與社會和諧負上最大責任。國民黨尊重現行法制，但仍會採取法律途徑尋求司法救濟，對抗黑機關的政治追殺。1110520