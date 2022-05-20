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外交部：再捐烏克蘭醫院80萬美元 累計580萬美元

2022/5/20 19:16
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（中央社記者游凱翔台北20日電）外交部今天表示，外交部長吳釗燮4月曾宣布援贈500萬美元給烏克蘭的6家醫療機構，由於俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭西部大城利沃夫市（Lviv），造成許多平民傷亡，因此外交部經研議，決定增加捐助80萬美元。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮曾於4月22日宣布援贈500萬美元給烏克蘭的6家醫療機構；由於俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭西部大城利沃夫市（Lviv），造成許多平民傷亡，因此外交部經再研議，決定增加捐助「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」80萬美元。

目前台灣累積捐贈協助烏克蘭境內7家醫療機構，共計580萬美元，以積極協助烏克蘭救治能量，因應烏國戰時急難之需。

外交部說明，其中「Ohmatdyt醫院」是烏克蘭境內最大兒童醫院；「烏克蘭兒童心臟醫學中心」至今已治癒約5000名心臟疾病患者；「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」則每日接收前線後送的傷患，其中多為兒童；另外，烏克蘭「札波羅熱地區兒童醫院」醫療資源不足，尚需添購設備以拯救受傷孩童；其餘醫療院所均位於戰區急需援助。

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外交部指出，民眾對烏克蘭挹注的善款，對飽受戰火波及的烏克蘭人民猶如寒冬送暖。烏克蘭前線搶救傷病患的醫護人員，不僅對台灣人民的愛心善行表達由衷感謝，並特別錄製影片說明烏克蘭醫療院所的現況。

外交部強調，「醫療無國界，生命無價」，台灣對烏克蘭醫療機構提供直接捐助，除能為烏克蘭百姓盡一份心力外，也是「台灣能幫忙」及「台灣正在幫忙」的具體展現，誠烏克蘭人民早日回復平靜生活，重建家園。（編輯：蘇志宗）1110520

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