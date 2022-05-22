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民進黨黨職改選 潘新傳連任台南市黨部主委

2022/5/22 20:20
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）民進黨黨職選舉今天投票，尋求連任的台南市黨部主委潘新傳同額競選，共獲得2萬959票順利當選，他說，面對年底選舉，市黨部將成立聯合輔選中心全力輔選。

民進黨台南市黨部晚間發布新聞稿指出，台南市今天共設11個投開票所，選舉過程平和、順利，各投開票所未發現重大違反投票行為情事，下午4時投票結束後進行開票作業，預計在晚間11時左右將各項選票開完。

民進黨台南市黨部指出，潘新傳此次同額競選台南市黨部主委，最後共獲得2萬959票，囊括近9成選票，順利當選。

潘新傳表示，連任是責任的開始，必定不會辜負黨員同志所託，而對執政的民進黨來說，COVID-19（20 19冠狀病毒疾病）疫情對於年底九合一選舉是危機也是轉機，做得好就是轉機，做不好就是一個包袱。

潘新傳指出，地方黨部能做的就是盡量鞏固基本盤，台南市黨部將成立聯合輔選中心，結合37名區主任及幹部全力輔選，希望催出民進黨基本盤支持者去投票，目標是市長當選衝高得票率、議會過半、里長全勝利。（編輯：黃世雅）1110522

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