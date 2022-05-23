立委考察中科院 羅致政盼無人機成另座護國神山

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）立法院外交及國防委員會今天前往中科院航空研究所考察，了解台灣無人機的研發與量產能力。民進黨籍召委羅致政表示，無人機在烏俄戰爭中被大量使用，未來也是台灣發展不對稱作戰重要一環，盼未來透過軍民合作，為台灣打造另一座「護國神山」。

羅致政在臉書貼文指出，在這次俄烏戰爭中，無人機的出色表現讓世界刮目相看，未來的戰爭思維與形式，可能會因AI無人機的大量使用發生改變，未來新型態的無人機戰術運用以及作戰方式，也必將是台灣發展不對稱作戰的重要一環。

羅致政今天安排外交及國防委員會委員前往中科院航空研究所考察，針對台灣無人機的研發與量產深入瞭解。國民黨籍召委江啟臣、民眾黨立委邱臣遠皆參與考察活動。

羅致政指出，台灣無人機的發展歷經近30年的時間，除了發展出各式偵查型的無人機之外，具備攻擊能力的劍翔反輻射無人機也投入量產，海空戰力提升特別預算中更有相當比率用於劍翔無人機的產製。

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羅致政表示，隨著中科院推動民間釋商，也讓更多廠商參與相關技術的轉移與零附件委製，希望透過軍民合作的研發與產製，在國防安全與經濟產業上，為台灣打造另一座護國神山。

因應無人機威脅，軍方19日表示，國防部已核定動支新台幣43億5144萬元，由空軍統籌建案，在全台外離島、高山站台、飛彈陣地等45處營區建置「遙控無人機防禦系統」，資通電軍率先與中科院簽署委製協議書。（編輯：蘇志宗）1110523